陳奕迅認證實力！香港樂團成員移居台灣4年 最不習慣「這件事」

香港獨立女子樂團「雞蛋蒸肉餅」出道以來，累積金曲獎最佳樂團入圍紀錄、拿下金音獎「海外創作音樂獎」，並在冰島電波音樂節、澳洲 Ozasia、日本 Fuji Rock、台灣大港開唱等國際舞台亮相，其強大現場魅力甚至獲陳奕迅親自冒雨支持。近日更相隔6年推出第四張創作專輯《PROJ3CT 2222》。

「雞蛋蒸肉餅」上周攜新作來台參加火球祭，距離上次四人完整編制站上台灣舞台已是6年前，團員坦言既緊張又期待：「會擔心大家忘記我們。」希望透過新專輯重新向樂迷介紹最真實的樣貌，也希望將來有機會能與台灣樂團合作，包括大象體操、落日飛車、傻子與白痴等。

《PROJ3CT 2222》承載4位團員六年間的生活沉澱與精神狀態。主唱Soft與吉他手Soni曾以「絕命青年」組合赴台發展並在台定居，使「雞蛋蒸肉餅」一度成為跨港台的「異地組合」。她們坦言創作並非難題，真正的瓶頸是四人各自成長後的音樂觀如何再度磨合，「像是在拼一幅更完整、更好的拼圖」。

樂團更透露，作品中有不少源自精神低潮與憂鬱時期的真實情緒。對於外界曾批評過她們的音樂風格，團員一致表示：「如果活成別人的模樣，就不是自己了。我們一直堅持活成自己。」也因為這份堅韌，才讓她們能穿越低潮，把脆弱轉化為創作能量。

期待成為「第一個老阿嬤樂團」

其中兩名團員在台灣居住已4年，對台灣印象深刻。Soft表示：「我喜歡住在台灣，空間大，而且大家很熱情。聽到我們的口音知道是香港人，餐廳常會送小東西給我們。」唯獨「地震」這件事讓她至今仍難以適應，因從小長大的香港不會發生地震。

吉他手Soni更因緣際會成為天后林憶蓮巡演樂手，參與中國兩場大型音樂節演出。她感動分享：「跟她合作真的像美夢成真。她很親切、不會給壓力，而且音樂節第一件事不是唱歌，而是先介紹所有樂手，真的非常有氣度。」

雞蛋蒸肉餅8日舉辦新專輯《PROJ3CT 2222》媒體見面會。董孟航攝

團員笑說製作期間常因節奏或細節爭吵，但都明白那是「為了讓歌更好」。四人也坦言這六年各自累積了許多斜槓經驗，除了做樂手，也有人教鼓、有人成為其他藝人的幕後支援，「我們四個都有點劈腿，但最後又自然地靠回一起。」期待讓更多人聽見她們的獨特能量。主唱Soft許下願望：「希望雞蛋蒸肉餅能唱到七老八十，成為第一個老阿嬤樂團，那一定很可愛。」



