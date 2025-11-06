陳奕迅赴英合作60人管弦樂團 感動落淚嘆「一生一次體驗」
香港歌神陳奕迅（Eason）近日親赴英國倫敦，進駐具有140年歷史的AIR Studios內Lyndhurst Hall錄音室，與60位頂級樂手組成的The Heritage Orchestra管弦樂團合作，為經典金曲〈K歌之王〉重新灌注生命，打造〈K歌之王AIR〉管弦樂版本。這次跨越20年的音樂對話，讓他在錄音現場感動落淚，形容這是「一生一次的珍貴體驗」。
這次重製源自廣告邀約，但陳奕迅堅持「我就覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎」，於是將原計畫擴大，遠赴倫敦完成。他解釋，這次合作讓自己重新找回當年首次演繹此歌時，那種「真心不被欣賞」的歌詞諷刺與純粹感動，直言「單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷顫」。
〈K歌之王〉由林夕填詞、陳輝陽作曲，監製陳輝陽更以 「老靈換新顏」 為概念，邀請曾參與《007》電影配樂的頂尖樂手演繹九段獨奏，讚賞Eason25年後聲音更立體、深沉。Eason更笑言這次自掏腰包拍攝錄影過程，只為將這份感動永存成MV與歌迷分享，認為「換來的感動，真的超出預期，非常值得。」
