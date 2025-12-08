陳奕迅都冒雨力挺！雞蛋蒸肉餅磨6年 自曝：吵架當工具
讓E神陳奕迅甘願冒雨聽LIVE喊讚的香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違六年再出輯，以港味十足新作《PROJ3CT 2222》跨海來台發片的她們吐真實心聲：「擔心大家忘了我們！」
由主唱Soft Liu、吉他手 Soni Cheng、貝斯手 Wing Chan 和鼓手 Heihei Ng組成的四人女子樂團--香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」(簡稱GDJYB) 相隔六年於近日在「嘖嘖募資」推出第四張創作正規大碟《PROJ3CT 2222》新專輯X音樂會募資計畫，從團名到以港式英文（Honglish）為創作語言所呈現的「算術民謠」樸實溫柔曲風皆散發濃濃港味讓她們出道以來獲得廣大歌迷及各大傳媒喜愛。
香港獨立樂團雞蛋蒸肉餅睽違六年發新輯(左起：HeiHei、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni)。（圖／室烘無限工作室提供）
雞蛋蒸肉餅的LIVE演出魔幻魅力也獲E神陳奕迅按讚認證，不但在媒體受訪時大讚「音樂很好聽」，更曾在2017年的香港Clockenflap音樂節上甘願冒雨來欣賞她們現場演出，實力可說有目共睹，是連天王都願意用行動力挺的實力派樂團。
甫發新輯的雞蛋蒸肉餅上周特別帶著全新大碟《PROJ3CT 2222》來台參加火球祭演出，儘管因為辦專場及參加各大音節節曾多次來台，但距離上一次全員到齊來台演出已是六年前光景，讓團員們坦言心情緊張，「會擔心大家忘了我們！ 」期望新作能重新喚起歌迷回憶的她們表示：「想跟大家說， 我們回來了！ 其他的就交給音樂本身，讓大家能透過作品聽見我們最真實的狀態！」
除了再次用音樂重新介紹自己，面對有許多「新歌迷」對「雞蛋蒸肉餅」這個「食物系」團名由來的好奇，主唱Soft笑說：「因為當時團員寫了一首歌叫〈我只係想食火鍋〉，恰巧我有一首創作取名為〈肉碎的哀鳴〉，都是吃的東西，所以團名就想搞笑的取了一個『很香港』的食物名字。平常大家都是吃鹹蛋蒸肉餅，不過雞蛋蒸肉餅是我媽媽經常蒸給我的食物，因為她說鹹蛋不健康！」儘管團名充滿玩味，但正好反映了她們一貫的日常幽默與貼近生活的創作基因，也讓新歌迷一聽就記住，成為《雞蛋蒸肉餅》重新出發時最具辨識度的標誌符號。
香港獨立樂團雞蛋蒸肉餅睽違六年發新輯(左起：HeiHei、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni)。（圖／室烘無限工作室提供）
而此張全新大碟《PROJ3CT 2222》是雞蛋蒸肉餅歷經團員分飛及疫情後，把蟄伏六年後各自在生活上所累積的成長經驗及對時事的觀察融入創作後的力作，其中主唱Soft 和 吉他手Soni兩人還曾在2021年時以「小分隊」形式組了名為『絕命青年』的雙人女子組合來台闖蕩，爾後兩人更毅然而然留在台灣定居生活，讓四人樂團頓時成了分隔港台兩地的「異地組合」；提及兩人「單飛」組隊來台發展的心情及想法，主唱Soft表示：「當時純粹
想試試看看如果只有我們兩個，音樂會長成什麼樣子，有點像拆開再組裝的過程。」
對於「小分隊」組合抱著樂觀及祝福心態的鼓手Heihei則表示：「看到她們兩個跑那麼快 我真的很替她們開心，同時覺得她們為我們團體開了增強模式 ！」儘管相隔兩地各自生活，但四人對於樂團共同音樂創作始終抱持著「把歌做好」的一致信念，更因此而激盪出更多想法及旋律畫面，貝斯手 Wing表示：「我們四個的心一直沒有散，只是把人生補完一下，把耳朵換新、把想法整理乾淨；某一天發現 大家都準備好了，新的旋律跟畫面又在心裡跑出來，大家又很自然地往彼此靠近，一起把心裡累積的東西放回音樂裡了。」
值得一提的是，在分隔兩地的這段日子，吉他手Soni除了與主唱Soft組了小分隊「絕命青年」發行作品外，去年更因緣際會擔任了天后林憶蓮演出的御用樂手，提及與樂壇天后合作時的心情感想，Soni笑說：「很榮幸，能跟她合作根本是美夢成真！」她透露與林憶蓮相處及工作過程中完全沒壓力，「她本很親切、很nice，而且在合作的過程中，從她在音樂上高度專業領域上學到很多， 也顛覆了對於歌手的想法，真的受益良多，對她只有滿滿的感謝！」Soni更期望有朝一日能為偶像林憶蓮做歌做為回報，「真的很想為她寫歌，但還沒有勇氣自告奮勇講出口，如果有一天她願意唱我寫的歌，我應該會跳起來翻跟斗吧！」
香港獨立樂團雞蛋蒸肉餅睽違六年發新輯(左起：HeiHei、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni)。（圖／室烘無限工作室提供）
相隔六年再度以四人編制回歸樂壇的雞蛋蒸肉餅事實上為了此張新輯從構思到創作也整整花了六年時間，她們坦言當中遇到的最大瓶頸並非創作音樂本身，而是在磨合四人各自對音樂的想法，主唱Soft表示：「因為彼此在各自音樂領域上都有所成長，所累積想法更加明確，如何像拼圖一樣拚出最好看的樣子，是最難的！因此花了很多時間去協調溝通。」四人也坦言在做專輯過程常常吵架，吉他手Soni表示：「因為每個人腦袋裡的版本都不一樣，一首歌可以出現四種方向，常為了一些節拍小細節而吵半天！其實都是為了讓歌曲更好。」她更笑說：「後來我們都把吵架當工具，只要最後歌好聽， 誰就先低頭。」
這張名為《PROJ3CT 2222》新專輯是雞蛋蒸肉餅歷經六年光陰歲月淬鍊出的佳作，四人首次以電影配樂的形式架構來串起整張專輯主軸，描述在2222年的未來世界中的人類在高壓秩序與自由意志之間永恆掙扎的心境，雞蛋蒸肉餅透過音樂的形式去表達對未來世界的想像的同時，也期望以音樂與自身真實對話並展望未來。
提及樂團在沉澱六年後的全新規劃及方向，四人特別透露將於明年三月於台灣舉辦專場開唱，主唱Soft表示：「希望我們能順利舉行多場的巡演，被更多人看見我們的特別與閃亮之處！過去的停滯讓我們更加了解到自己有多喜歡舞台、享受舞台、喜愛創作、熱愛音樂。」希望能玩團一輩子的她更發願：「期望雞蛋蒸肉餅能唱到七老八十，之後能變成樂壇第一個『老阿嬤樂樂團』！一定非常可愛！」
【更多東森娛樂報導】
●被踢出F4！朱孝天妻子不忍了 心疼：莫名其妙被黑
●韓團ADP感言爭議 成員超硬背景不甩小粉紅炸鍋
●RM直播認「想解散BTS」 柾國爆緋聞 直言：他們有手機
其他人也在看
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 33
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型暗藏巧思，美到被叫公主本人！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 1 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 71
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 31
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 7 小時前 ・ 發起對話
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 11
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話