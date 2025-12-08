陳奕迅都冒雨力挺！雞蛋蒸肉餅磨6年 自曝：吵架當工具

香港獨立樂團雞蛋蒸肉餅睽違六年發新輯(左起：HeiHei、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni)。（圖／室烘無限工作室提供）





讓E神陳奕迅甘願冒雨聽LIVE喊讚的香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」睽違六年再出輯，以港味十足新作《PROJ3CT 2222》跨海來台發片的她們吐真實心聲：「擔心大家忘了我們！」

由主唱Soft Liu、吉他手 Soni Cheng、貝斯手 Wing Chan 和鼓手 Heihei Ng組成的四人女子樂團--香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」(簡稱GDJYB) 相隔六年於近日在「嘖嘖募資」推出第四張創作正規大碟《PROJ3CT 2222》新專輯X音樂會募資計畫，從團名到以港式英文（Honglish）為創作語言所呈現的「算術民謠」樸實溫柔曲風皆散發濃濃港味讓她們出道以來獲得廣大歌迷及各大傳媒喜愛。

雞蛋蒸肉餅的LIVE演出魔幻魅力也獲E神陳奕迅按讚認證，不但在媒體受訪時大讚「音樂很好聽」，更曾在2017年的香港Clockenflap音樂節上甘願冒雨來欣賞她們現場演出，實力可說有目共睹，是連天王都願意用行動力挺的實力派樂團。

甫發新輯的雞蛋蒸肉餅上周特別帶著全新大碟《PROJ3CT 2222》來台參加火球祭演出，儘管因為辦專場及參加各大音節節曾多次來台，但距離上一次全員到齊來台演出已是六年前光景，讓團員們坦言心情緊張，「會擔心大家忘了我們！ 」期望新作能重新喚起歌迷回憶的她們表示：「想跟大家說， 我們回來了！ 其他的就交給音樂本身，讓大家能透過作品聽見我們最真實的狀態！」

除了再次用音樂重新介紹自己，面對有許多「新歌迷」對「雞蛋蒸肉餅」這個「食物系」團名由來的好奇，主唱Soft笑說：「因為當時團員寫了一首歌叫〈我只係想食火鍋〉，恰巧我有一首創作取名為〈肉碎的哀鳴〉，都是吃的東西，所以團名就想搞笑的取了一個『很香港』的食物名字。平常大家都是吃鹹蛋蒸肉餅，不過雞蛋蒸肉餅是我媽媽經常蒸給我的食物，因為她說鹹蛋不健康！」儘管團名充滿玩味，但正好反映了她們一貫的日常幽默與貼近生活的創作基因，也讓新歌迷一聽就記住，成為《雞蛋蒸肉餅》重新出發時最具辨識度的標誌符號。

而此張全新大碟《PROJ3CT 2222》是雞蛋蒸肉餅歷經團員分飛及疫情後，把蟄伏六年後各自在生活上所累積的成長經驗及對時事的觀察融入創作後的力作，其中主唱Soft 和 吉他手Soni兩人還曾在2021年時以「小分隊」形式組了名為『絕命青年』的雙人女子組合來台闖蕩，爾後兩人更毅然而然留在台灣定居生活，讓四人樂團頓時成了分隔港台兩地的「異地組合」；提及兩人「單飛」組隊來台發展的心情及想法，主唱Soft表示：「當時純粹

想試試看看如果只有我們兩個，音樂會長成什麼樣子，有點像拆開再組裝的過程。」

對於「小分隊」組合抱著樂觀及祝福心態的鼓手Heihei則表示：「看到她們兩個跑那麼快 我真的很替她們開心，同時覺得她們為我們團體開了增強模式 ！」儘管相隔兩地各自生活，但四人對於樂團共同音樂創作始終抱持著「把歌做好」的一致信念，更因此而激盪出更多想法及旋律畫面，貝斯手 Wing表示：「我們四個的心一直沒有散，只是把人生補完一下，把耳朵換新、把想法整理乾淨；某一天發現 大家都準備好了，新的旋律跟畫面又在心裡跑出來，大家又很自然地往彼此靠近，一起把心裡累積的東西放回音樂裡了。」

值得一提的是，在分隔兩地的這段日子，吉他手Soni除了與主唱Soft組了小分隊「絕命青年」發行作品外，去年更因緣際會擔任了天后林憶蓮演出的御用樂手，提及與樂壇天后合作時的心情感想，Soni笑說：「很榮幸，能跟她合作根本是美夢成真！」她透露與林憶蓮相處及工作過程中完全沒壓力，「她本很親切、很nice，而且在合作的過程中，從她在音樂上高度專業領域上學到很多， 也顛覆了對於歌手的想法，真的受益良多，對她只有滿滿的感謝！」Soni更期望有朝一日能為偶像林憶蓮做歌做為回報，「真的很想為她寫歌，但還沒有勇氣自告奮勇講出口，如果有一天她願意唱我寫的歌，我應該會跳起來翻跟斗吧！」

相隔六年再度以四人編制回歸樂壇的雞蛋蒸肉餅事實上為了此張新輯從構思到創作也整整花了六年時間，她們坦言當中遇到的最大瓶頸並非創作音樂本身，而是在磨合四人各自對音樂的想法，主唱Soft表示：「因為彼此在各自音樂領域上都有所成長，所累積想法更加明確，如何像拼圖一樣拚出最好看的樣子，是最難的！因此花了很多時間去協調溝通。」四人也坦言在做專輯過程常常吵架，吉他手Soni表示：「因為每個人腦袋裡的版本都不一樣，一首歌可以出現四種方向，常為了一些節拍小細節而吵半天！其實都是為了讓歌曲更好。」她更笑說：「後來我們都把吵架當工具，只要最後歌好聽， 誰就先低頭。」

這張名為《PROJ3CT 2222》新專輯是雞蛋蒸肉餅歷經六年光陰歲月淬鍊出的佳作，四人首次以電影配樂的形式架構來串起整張專輯主軸，描述在2222年的未來世界中的人類在高壓秩序與自由意志之間永恆掙扎的心境，雞蛋蒸肉餅透過音樂的形式去表達對未來世界的想像的同時，也期望以音樂與自身真實對話並展望未來。

提及樂團在沉澱六年後的全新規劃及方向，四人特別透露將於明年三月於台灣舉辦專場開唱，主唱Soft表示：「希望我們能順利舉行多場的巡演，被更多人看見我們的特別與閃亮之處！過去的停滯讓我們更加了解到自己有多喜歡舞台、享受舞台、喜愛創作、熱愛音樂。」希望能玩團一輩子的她更發願：「期望雞蛋蒸肉餅能唱到七老八十，之後能變成樂壇第一個『老阿嬤樂樂團』！一定非常可愛！」



