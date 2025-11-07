陳奕迅錄到淚崩！K歌經典「K歌之王」重製加管絃樂超神

香港天王陳奕迅的經典歌曲《K歌之王》發行至今已有25年，仍然是KTV熱門傳唱的神曲。近日，陳奕迅前往英國具有140年歷史的林德赫斯特大廳錄音室，與由60位頂級樂手組成的管弦樂團合作，重新詮釋這首經典，推出全新的粵語及國語版本。在錄製過程中，陳奕迅感受到與25年前截然不同的心境，甚至忍不住感動落淚，為這首歌注入了嶄新的生命力。

陳奕迅親赴英國，進駐具有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室。（圖／環球音樂提供）

這首由林夕作詞的《K歌之王》於2000年發行，歌詞中寫出了真心不被欣賞的感傷，多年來觸動了無數人的心靈。陳奕迅回憶道，25年前與作曲人錄製這首歌時，他們非常投入且細緻地表達歌曲的意思，那次也是他唯一一次在錄音時非常動容。如今重拾這份感動，陳奕迅在錄製新版本時再次淚灑現場。

陳奕迅在錄音現場真情流露。（圖／環球音樂提供）

此次合作的管弦樂團被譽為英國首屈一指的非古典樂團，為《K歌之王》增添了更豐富的音樂層次。陳奕迅表示，最初只有翻唱國語版的邀約，但他堅持同時也要錄製粵語版本。在沒有任何彩排的情況下，陳奕迅為國語版錄了四次，粵語版則錄了三次，成就了最真情的《K歌之王》新詮釋。

