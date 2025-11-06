陳奕迅震撼證實重新錄製！〈K歌之王〉推出新版本 唱到一半直接爆哭

記者鄭尹翔／台北報導

歌神陳奕迅（Eason Chan）再創經典！他近日親赴英國倫敦進駐擁有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，在AIR Studios與60位世界級樂手組成的The Heritage Orchestra合作，重新詮釋代表作〈K歌之王〉，打造《K歌之王 AIR》全新管弦樂版本。這次橫跨二十年的音樂對話，不僅讓Eason重拾初心，更在錄音現場感動落淚，直呼「這是一生一次的珍貴體驗」。

陳奕迅錄音現場真情流露！赴英重錄《K歌之王》感動落淚。（圖／環球音樂提供）

這次的跨國製作源自一次廣告邀約，陳奕迅笑說是「自己搞出來的大頭佛」：「當客戶想用〈K歌之王〉國語版時，我就覺得既然要做，就要廣東話和國語版本一起，不能分開這對雙胞胎！」原本單純的計畫逐漸擴大，最後他決定親自飛往倫敦錄音，並以管弦樂編制為經典金曲注入全新靈魂。

陳奕迅透露，廣東話版本錄了三次、國語版本錄了四次，全程沒有預先彩排，「一走進錄音室，聽到樂隊正在演奏〈K歌之王〉，我整個人被擊中，眼淚立刻掉下來。」他坦言那一刻被音樂的力量深深觸動，「即使他們聽不懂中文，卻能用音符傳遞情感，真的令人動容。」

這首歌最初於2000年發行，由林夕作詞、陳輝陽作曲。Eason感性表示：「〈K歌之王〉不只是情歌，更是一種文化現象，描述了『我愈賣力愛你，你卻以為我在唱卡拉OK』的無奈。」他形容這次重錄就像「嬰兒第一次嚐到食物的真味」：「當年第一次唱這首歌時，大家沒什麼反應，那份真實與純粹反而最打動我。如今與大型管弦樂團合作，我又重新找回那份感動。」製作人陳輝陽則以「老靈換新顏」為概念，特別在新版樂曲中加入九段獨奏，由曾參與Hans Zimmer及《占士邦》電影配樂的國際樂手演奏。他感慨道：「25年後再聽Eason唱〈K歌之王〉，聲音更深、更有故事感，唯有歲月的洗禮才能唱出這種層次。」

有趣的是，這次製作超出預算，Eason笑稱：「大家都超支，我還自掏腰包拍下整個錄影過程，只想留個紀念，變成MV分享給大家。這次的感動真的值得！」目前《K歌之王 AIR》已推出兩個版本：廣東話「Day Version」與國語「Night Version」，分別於11月6日上架Eason Chan官方YouTube頻道，讓全球樂迷一同見證經典重生。

