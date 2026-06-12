陳奕迅、朱茵重返影壇扮夫妻 柳應廷新片全身特殊化妝

《不得不好死》開鏡，陳奕迅（左起）、朱茵、柳應廷戲中扮演一家人。（《不得不好死》劇組提供）

香港電影金像獎六度提名的美術指導張蚊首次執導劇情長片《不得不好死》（暫定） ，請到大銀幕久未露面的陳奕迅、朱茵及林熙蕾演出，MIRROR成員柳應廷（Jer）更在戲裡扮演罹癌男孩，藉由改編的真實故事探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。該片於冰島外景拍攝完成後，日前在香港舉行開鏡典禮。

陳奕迅與朱茵久未現身大銀幕，上一部電影分別為2018年《臥底巨星》及《古宅》，這次二人在片中飾演Jer的父母；林熙蕾自2009年韋家輝執導的《再生號》後亦多年沒演香港電影，三位久別影壇的演員加盟助陣，讓電影開鏡備受矚目。新生代演員Jer迎來大突破，挑戰飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的男孩，為了呈現角色全身與面部均長滿密麻黑斑的特徵，他放下偶像包袱，每日接受長時間特技化妝，演繹自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌傳奇人物。

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日前電影開鏡，柳應廷坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供很多參考讓他揣摩角色時更容易，壓力不算太大。他也感謝導演動用大量「人情卡」，「導演用了好多人脈關係，請到很多位又靚又厲害的前輩一起演出。每一個的演技都很棒，我從他們身上學到好多事。」尤其是可以圓夢與偶像陳奕迅的合作，「和Eason合作到非常開心，在音樂上合作我期待好久，沒想到先合作電影，而且這次他演我的爸爸。」

《不得不好死》開鏡，久違大銀幕的林熙蕾出席。（《不得不好死》劇組提供）

《不得不好死》由廖婉虹監製、卓亦謙編劇，改編真實故事。電影不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括《殭屍》《翠絲》及《年少日記》等。

張蚊表示：「因為我從小到大常動手術，很早就會思考如何正面面對死亡。劇本中有一句『我們沒辦法選擇如何出世，但是我們可以選擇如何面對死亡』，我很想用影像記錄這件好唯美的事，希望電影使大家一起正視和積極面對生命的課題。」

《不得不好死》描述威廉（柳應廷 飾）天生患黑色素瘤，全身與面部滿佈密麻黑斑，自小被宣告必會早逝。父母（陳奕迅、朱茵 飾）盡力照顧之餘亦放任他做喜歡的事，長期與癌症共存，活成玩世不恭的中年頑童。威廉與死亡一同成長，看似輕浮暴躁，實則口賤心善。他設立慈善機構「死嘢」，接下量身訂製喪禮、舉辦生前葬，協助求助者完成死前心願、輔導輕生者等無數個案。由於自己「該死都死不了」的狀況，處理個案時反而更有說服力。然而一直幫助他人的威廉，卻在父親離世後消失無蹤。關心他的人Faye(林熙蕾 飾）、阿耀(白只 飾) 及阿桐(陳書昕 飾）執意追尋到遙遠的冰島找他。一直幫助他人完成心願的威廉，最後又有誰能為他圓滿最後的願望？

新片《不得不好死》開鏡，導演張蚊（左四）與主創合照。（《不得不好死》劇組提供）

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