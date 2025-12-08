陳奕迅、林憶蓮都稱攢 香港獨立樂團好開心

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」時隔6年再度發行新專輯《PROJ3CT 2222》。

香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」時隔6年再度發行新專輯《PROJ3CT 2222》，此次跨海來台宣傳，就怕大家忘了她們，提到陳奕迅喜歡她們的歌，她們說：「他在節目上有提起我們，非常高興，也曾和本人打過招呼。」

主唱Soft Liu與吉他手Soni Cheng目前住在台灣，她們大讚台灣空間大、地大，Soft Liu說：「有時候阿姨聽到我們不是台灣人，還會請我吃東西。」直呼台灣人非常有人情味。

雞蛋蒸肉餅時隔6年再度來台宣傳，就怕大家忘了她們。

雞蛋蒸肉餅的歌受到大牌藝人如陳奕迅、林憶蓮稱讚。

雞蛋蒸肉餅團員總共4位，卻有 3 個樂團同時進行，她們笑稱這是「內部劈腿」的「開放式關係」，鼓手Heihei Ng幾年前曾對樂團「拋棄、講分手」一次，她說：「當時卡在創作、對不上創意，我就先走出去看看外面的世界，幫其他明星當樂手。視野變寬、吸收不少後就回來了。」而Soni Cheng 曾為天后林憶蓮擔任吉他手。

廣告 廣告

談到香港宏福苑大火造成159人死亡，雞蛋蒸肉餅也有朋友住在該社區，Soft Liu 說：「好友就住那邊，真的很難過、很遺憾。他剛好不在家，寵物隔天才被救出來。」

更多鏡週刊報導

張柏芝捲4276萬片酬羅生門 庭上自曝數字恐懼症

朱孝天爆拒三要求遭切割F4 痛批復出承諾跳票：你們也沒做到

「啦啦隊IU」崔洪邏來台灣了！ 韓援「洋基三本柱」陣容完美誕生