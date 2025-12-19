陳妍希、陳曉離婚早有跡象？業內人士揭離婚導火線





女星陳妍希與中國男星陳曉於今年2月18日正式宣布離婚，結束長達八年的婚姻，近日有中國「八卦節目」指出兩人離婚原因，引發網友高度關注，更衝上微博熱搜第二！

近日八卦節目《彭友局》邀集狗仔與資深名嘴大談演藝圈祕辛，內容直指「兩個陳為什麼離婚」，爆料者提到兩人個性不合，其中一人脾氣非常差，曾在前往機場途中於車內鬧脾氣，隨即丟下手機下車消失，讓經紀人與工作人員完全聯繫不上，甚至因此錯過航班，因此推測，其中一方也是長期忍受。

節目中透露，陳妍希和陳曉，其中一方需要互動與儀式感，希望受重視、回應；另一方則個性倔強，習慣用沉默與冷處理面對衝突，甚至連生日都不一定送禮物。

另一名爆料者指出，第二原因則是女方想當小公主，直指她在台灣玩得很OPEN，因女方剛出道時出演青春愛情片，以清純女神形象走紅，卻曾被目擊現身派對；更提及雙陳其中一方私下應該好好溝通，而不是動不動就不回應，以及冷暴力。

對此，節目主持人直言，「作為一個對兩人不熟、也沒看過多少他們的作品的人，覺得他們就不是很般配，沒有夫妻相。」

目前陳妍希已將重心轉向事業，在新劇《狙擊蝴蝶》表現亮眼；陳曉則至今未有正面回應，儘管業界爆料傳得滿天飛，但節目並未指名道姓，且雙方當事人尚未證實相關說法。

