陳妍希、陳曉9年婚變！業內人士揭「離婚內幕」再登熱搜
娛樂中心／彭淇昀報導
台灣女星陳妍希與中國演員陳曉今年2月宣布離婚，結束了9年婚姻，不過2人分開原因仍受外界討論，時隔10個月，近日2人「業內爆料離婚主因」又衝上微博熱搜，再度成為話題，起因是有中國綜藝節目大談兩人婚變內幕，內容提及脾氣、相處模式等說法。
中國八卦節目《彭友局》近日邀請狗仔與資深名嘴暢聊演藝圈秘辛，談及陳妍希與陳曉離婚一事，有來賓影射其中一方在圈內以情緒起伏大聞名。節目中轉述，甚至曾在車內情緒失控後，直接丟下手機離開，讓同行的經紀人與工作人員相當錯愕，相關說法也引發網友熱議。
另有來賓將婚姻破局歸因於個性差異，形容雙方在生活期待上存在落差，並暗指其中一人婚後承受不少壓力，逐漸萌生分開念頭；也有說法指出，曾有人試圖修補關係，多次嘗試溝通，但長期下來，情感疏離、矛盾增加，但最終仍因冷處理、共識難尋，才讓這段婚姻走向終點。
事實上，陳妍希與陳曉因2014年合作電視劇《神鵰俠侶》結緣，戲裡戲外情感升溫，2016年結婚並育有一子，當年婚禮與「頭紗吻」畫面曾被視為娛樂圈經典。如今婚姻告終，各界傳言四起，但至今雙方皆未對外回應相關爆料，真正原因仍只有當事人最清楚。
