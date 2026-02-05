陳妍希又傳假戲真做？牽手鮮肉男星登紅毯 陳曉拒出席活動

陳妍希過去演出《神鵰俠侶》和陳曉假戲真做結婚，去年2月兩人閃電發表離婚聲明，結束9年婚姻關係，而陳妍希離婚後不久就投入新劇《狙擊蝴蝶》拍攝，和小她19歲男星周柯宇配對，該劇去年底播畢後，今(5日)晚的「微博之夜」陳妍希稍早緊牽周柯宇現身星光大道紅毯，有別於其他組合僅是勾手現身，引來外界遐想兩人是否又假戲真做。

陳妍希和周柯宇主嚴的姐弟戀神劇《狙擊蝴蝶》去年底爆紅，今在微博之夜上，兩人又一同出席，陳妍希以一襲粉色平胸禮服現身，脖子上掛了珍珠項鍊，臉上洋溢著幸福燦笑，而一旁的周柯宇穿了一身黑色帥裝，左手緊牽陳妍希，兩人粉紅泡泡不斷，還非常有默契。

有網友拍到兩人在後台給畫家畫像時，周柯宇非常自然地分出手上的糖給陳妍希吃，避免她因為節食、血糖低而不舒服，周柯宇自己也吃了一顆糖，被網友熱議是「公費撒糖」、「售後服務誠意滿滿」，兩人的CP還被取名叫「妙不柯妍」，大讚：「幕後花絮更好嗑了」。

陳妍希今晚將與周柯宇在北京的微博之夜上同台唱情歌，共同唱《狙擊蝴蝶》的片尾曲〈早安晚安〉，讓網友相當期待，而陳曉先前宣布取消出席微博之夜，主因是新劇《秦謎》近日殺青，其次網友便猜他是為了避免跟陳妍希參加同場活動，以免一舉一動引來外界聯想。

