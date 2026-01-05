陳妍希合作小19歲鮮肉再翻紅！談姐弟戀「疑暗酸前夫」：心智成熟更重要

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

陳妍希去年2月與中國男星陳曉同時對外宣告終止8年婚姻，此消息一出關於兩人離婚的原因引起不少討論。隨著近期陳妍希與年紀相差19歲的周柯宇合作出演《狙擊蝴蝶》而再度翻紅，她與陳曉過去的種種也重新成為焦點。有傳聞稱陳曉當年離婚態度堅決，甚至不惜捨棄高達2.5億人民幣（約11億新台幣）的資產净身出戶也要結束婚姻。而陳妍希也曾坦言，當初對陳曉的第一印象覺得他「沒定性」。

陳妍希和陳曉在2013年因合作《神鵰俠侶》而相識，陳妍希曾在節目中表示，當時陳曉僅26歲，比30歲的她顯得稚嫩許多，「像個大男孩，沒定性」。雙方在作品殺青後僅止於工作夥伴，並沒有產生火花，甚至長達1年沒有聯繫，直到1年後的宣傳期重逢，陳曉以一句「我覺得妳很像我老婆」對她展開猛烈追求。

然而2人2016年結婚後，婚變消息層出不窮，生子後依然沒有消停。當外界調侃陳曉婚後「眼神沒有光」時，陳妍希雖曾以幽默口吻維護陳曉眼睛裡沒有光，他是奧特曼嗎？」卻也直言丈夫在婚前婚後判若兩人。她表示陳曉婚前非常浪漫，會特地前往劇組在房間鋪滿玫瑰花瓣為她慶生，但進入婚姻後，卻「再也沒收過生日禮物」。

如今恢復單身後的陳妍希全心衝刺事業，在新作《狙擊蝴蝶》中與小她19歲的大陸男星周柯宇大談姊弟戀，其初戀系外型與男方幾乎看不出年齡代溝，引發不少討論。被問及對姊弟戀的看法時，陳妍希意有所指道，感情的關鍵取決於心智成熟度，並直言「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，這番言論被外界揣測是在暗指陳曉，再度掀起熱議。



