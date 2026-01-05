陳妍希合作小19歲鮮肉再翻紅！談姐弟戀「疑暗酸前夫」：心智成熟更重要
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
陳妍希去年2月與中國男星陳曉同時對外宣告終止8年婚姻，此消息一出關於兩人離婚的原因引起不少討論。隨著近期陳妍希與年紀相差19歲的周柯宇合作出演《狙擊蝴蝶》而再度翻紅，她與陳曉過去的種種也重新成為焦點。有傳聞稱陳曉當年離婚態度堅決，甚至不惜捨棄高達2.5億人民幣（約11億新台幣）的資產净身出戶也要結束婚姻。而陳妍希也曾坦言，當初對陳曉的第一印象覺得他「沒定性」。
陳妍希和陳曉在2013年因合作《神鵰俠侶》而相識，陳妍希曾在節目中表示，當時陳曉僅26歲，比30歲的她顯得稚嫩許多，「像個大男孩，沒定性」。雙方在作品殺青後僅止於工作夥伴，並沒有產生火花，甚至長達1年沒有聯繫，直到1年後的宣傳期重逢，陳曉以一句「我覺得妳很像我老婆」對她展開猛烈追求。
然而2人2016年結婚後，婚變消息層出不窮，生子後依然沒有消停。當外界調侃陳曉婚後「眼神沒有光」時，陳妍希雖曾以幽默口吻維護陳曉眼睛裡沒有光，他是奧特曼嗎？」卻也直言丈夫在婚前婚後判若兩人。她表示陳曉婚前非常浪漫，會特地前往劇組在房間鋪滿玫瑰花瓣為她慶生，但進入婚姻後，卻「再也沒收過生日禮物」。
如今恢復單身後的陳妍希全心衝刺事業，在新作《狙擊蝴蝶》中與小她19歲的大陸男星周柯宇大談姊弟戀，其初戀系外型與男方幾乎看不出年齡代溝，引發不少討論。被問及對姊弟戀的看法時，陳妍希意有所指道，感情的關鍵取決於心智成熟度，並直言「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，這番言論被外界揣測是在暗指陳曉，再度掀起熱議。
更多FTNN新聞網報導
陳妍希離婚主因曝！知情人士揭露「性格衝突、搞消失」 一方曾試圖挽救婚姻
離婚後各走各路！「楊過」陳曉暴瘦脫相、眼中沒光 陳妍希回春迎戰新劇
《大學生》夫妻檔跨年夜投離婚震撼彈！Nina正式掰了CEO尪、雙方共同發726字聲明 8年婚姻告終
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 6
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 36
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 40
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 19 小時前 ・ 40
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 125
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 20
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 10
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 37
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 114
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
掩不住滿滿感動 范冰冰終於拿到金馬影后獎座
范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，當時雖未能親自來台領獎，但代領的導演張吉安仍在台上以連線方式，讓范冰冰「隔空領獎」並發表感言，張吉安在後台也與范冰冰視訊「簽收」獎座。這兩天范冰冰到馬來西亞參與跨年活動，張吉安終於親自將金馬獎座交給她。鏡週刊Mirror Media ・ 4 天前 ・ 23
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
昔馬英九一句話放行！今遭卓榮泰禁播 陳水扁嘆心比天氣冷：整個人都愣住
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前總統陳水扁今(1/5)表示，自己主持的新節目《總統鏡來講》台中監獄兩次放行，也建議寫明此屬於職能治療，並比照YT線上播出...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
蔡依林大巨蛋開唱爆詐騙！國光女神怒揭「背影照」遭盜用成不肖工具
天后蔡依林日前首度站上台北大巨蛋開唱，一連三天陪伴歌迷從跨年夜一路迎接元旦，演唱會話題持續延燒，卻也成為不肖人士行騙目標。「國光女神」林書葶（Una）近日就發現，自己的一張背影照片竟遭大量盜用，被詐騙帳號拿去當作「蔡依林演唱會應援絲巾」的宣傳照販售，氣得她親自出面揭發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3