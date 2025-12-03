陳妍希姐弟戀新劇來了！原著太禁忌遭改 「5場親密吻戲曝光」全網瘋狂
記者王培驊／綜合報導
由陳妍希主演的現代愛情陸劇《狙擊蝴蝶》正式宣布將於明（4）日上線，劇中她與23歲的周柯宇搭檔，展開11歲差的姐弟戀。不過兩人戲外其實相差19歲，話題一開播前就讓討論度飆高。該劇改編自七寶酥的人氣小說，被原著粉封為「姐弟戀神作」。因應電視劇版審核規範，禁忌設定大幅調整，仍不減原著的暗戀、救贖與越界張力。
原著故事中，女主角是28歲離婚的大姐姐，意外與 17 歲貧困高中生因資助關係而產生情愫，被形容是「性別轉版《長腿叔叔》」。但因中國廣電禁止早戀橋段，劇版將男主角年齡調整為19歲，資助者也改由女主角父親擔任。然而核心主線並未被削弱：一位在婚姻中遍體鱗傷的女人，在最低潮的時候接到男孩求救，兩人從依靠與感謝開始，逐漸發展成難以忽視的情感。
《狙擊蝴蝶》去年開拍、同年9月殺青，由台灣導演陳天仁執導。當時陳妍希正陷入婚變風波，但仍專注拍攝，今年 2 月與陳曉離婚後，更讓戲裡的「重啟人生」氛圍格外引人投射。劇中她換上長髮、短髮兩種造型，與周柯宇從壁咚吻、沙發吻到衣櫃吻、廚房吻，一口氣釋出 5 場高甜畫面，瞬間把觀眾期待值拉到最高。
官方預告寫下：「岑矜是一束光，照進李霧荒蕪的世界。」詮釋兩人從依賴、感激到愛意變質的心動瞬間。該劇將於 12 月 4 日登上騰訊視頻。開播前，網友已在社群上炸出大量期待留言，有人直呼：「刺激死了，看預告我已經等不及要看李霧！」、「陳妍希、周柯宇的體型差完全打到我！」、「姐弟禁忌、暗戀、重逢、還有衣櫃吻，我要瘋了！」甚至有人笑喊：「弟弟大戰前夫哥這設定太爽，拜託快點播！」
更多三立新聞網報導
TWICE明搶票「1新規定」注意！填錯超慘只能退票 粉淚喊：搶到卻進不去
43歲孫藝真罕曬健身影片！超貼身運動服「性感背肌炸出」 體態驚呆韓網
名導剛奪3大獎！下秒遭判刑1年、禁出境2年 原因曝：只因他持續拍電影
翻唱《獵魔女團》惹罵聲！Ahyeon高音遭酸「雞叫」 原唱怒反擊：閉嘴
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 288
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
中國開唱被趕下台！《航海王》大槻真希遭斷電奪麥 美國大使發聲了
演唱多首《航海王》（ONE PIECE）經典歌曲的日本女歌手大槻真希，上月 28 日在「上海萬代嘉年華」演出時，竟在唱到一半被強制斷電、奪麥趕下台，事件甚至驚動美國駐日本大使葛拉斯，在 X 轉發相關新聞，感嘆「竟然會有人無法理解音樂的力量」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 35
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
郭書瑤單身太久遭虧「長蜘蛛網了」 狠嗆姚淳耀：到底是有多長？
郭書瑤主演的爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年正式回歸，她再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，也相當期待直呼：「我準備好了！」準備展開瘋狂宣傳之旅。而她在預告中，辛辣對姚淳耀發問：「請問到底是有多長？」讓劇迷相當期待後續發展。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 4 天前 ・ 7
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宋偉恩拍攝現場吼哭女星 陳漢典阻止遭嗆：不要拉我
回想起當時拍攝的心情，宋偉恩表示：「原本錄影時只是用一種看戲的心態，結果蔡昀希（劇中NPC）突然就轉過來嗆我一句，我就不小心掉入劇情裡面就爆炸了，我想這也是沉浸式劇場最有魅力的地方，自己隨時都有可能加入到戲劇的流動裡。」導演郭方儒拍攝結束後也親自關心狀況，蔡...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 1
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
胡瓜與民視破冰重啟合作「價碼曝光」 現身除夕節目不同台白冰冰
胡瓜與民視關係一度緊張，起因於去年電視台未提前告知將週六黃金時段改由白冰冰主持《超級冰冰Show》，此舉引發胡瓜不滿，認為多年合作基礎遭破壞。之後又因酬勞談判陷入僵局，最終雙方未完成續約。胡瓜去年轉向華視主持除夕節目，收視成績亮眼，證明其節目號召力依舊。經歷...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 7
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 16
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
宋偉恩飆罵女團成員 陳漢典用盡全力拉：真的是蠻尷尬的
台灣第一個實境密室逃脫融合戲劇的《百分之一相對論》2日推出正式預告，節目中邀到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。預告中公開了4大單元，以及未公開的NPC，參與第一單元「月明村的虎靈傳說」的NPC吳念軒除了飾演關鍵角色之外，甚至也親自與六位探員們共同解謎。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 3 天前 ・ 22