陳妍希姐弟戀新劇來了！原著太禁忌遭改 「5場親密吻戲曝光」全網瘋狂

記者王培驊／綜合報導

由陳妍希主演的現代愛情陸劇《狙擊蝴蝶》正式宣布將於明（4）日上線，劇中她與23歲的周柯宇搭檔，展開11歲差的姐弟戀。不過兩人戲外其實相差19歲，話題一開播前就讓討論度飆高。該劇改編自七寶酥的人氣小說，被原著粉封為「姐弟戀神作」。因應電視劇版審核規範，禁忌設定大幅調整，仍不減原著的暗戀、救贖與越界張力。

陳妍希和周柯宇實際年齡相差19歲，讓不少觀眾期待劇中兩人火花將會如何呈現。（圖／翻攝自微博）

原著故事中，女主角是28歲離婚的大姐姐，意外與 17 歲貧困高中生因資助關係而產生情愫，被形容是「性別轉版《長腿叔叔》」。但因中國廣電禁止早戀橋段，劇版將男主角年齡調整為19歲，資助者也改由女主角父親擔任。然而核心主線並未被削弱：一位在婚姻中遍體鱗傷的女人，在最低潮的時候接到男孩求救，兩人從依靠與感謝開始，逐漸發展成難以忽視的情感。

廣告 廣告

陳妍希和周柯宇在劇中有大量吻戲和親密戲。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》去年開拍、同年9月殺青，由台灣導演陳天仁執導。當時陳妍希正陷入婚變風波，但仍專注拍攝，今年 2 月與陳曉離婚後，更讓戲裡的「重啟人生」氛圍格外引人投射。劇中她換上長髮、短髮兩種造型，與周柯宇從壁咚吻、沙發吻到衣櫃吻、廚房吻，一口氣釋出 5 場高甜畫面，瞬間把觀眾期待值拉到最高。

陳妍希和周柯宇在劇中上演姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

官方預告寫下：「岑矜是一束光，照進李霧荒蕪的世界。」詮釋兩人從依賴、感激到愛意變質的心動瞬間。該劇將於 12 月 4 日登上騰訊視頻。開播前，網友已在社群上炸出大量期待留言，有人直呼：「刺激死了，看預告我已經等不及要看李霧！」、「陳妍希、周柯宇的體型差完全打到我！」、「姐弟禁忌、暗戀、重逢、還有衣櫃吻，我要瘋了！」甚至有人笑喊：「弟弟大戰前夫哥這設定太爽，拜託快點播！」

陳妍希和周柯宇在劇中有大量吻戲和親密戲。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

TWICE明搶票「1新規定」注意！填錯超慘只能退票 粉淚喊：搶到卻進不去

43歲孫藝真罕曬健身影片！超貼身運動服「性感背肌炸出」 體態驚呆韓網

名導剛奪3大獎！下秒遭判刑1年、禁出境2年 原因曝：只因他持續拍電影

翻唱《獵魔女團》惹罵聲！Ahyeon高音遭酸「雞叫」 原唱怒反擊：閉嘴

