陳妍希新劇再談甜膩姊弟戀 「有人到50歲還覺得自己是寶寶」疑酸陳曉

陳妍希與周柯宇在《狙擊蝴蝶》大談姊弟戀。翻攝自微博劇照



演員陳妍希近日推出新作《狙擊蝴蝶》，在劇中與男星周柯宇大談姊弟戀，甜膩爆表，討論熱度竄升，然而，她近日受訪時提到姊弟戀，不諱言地說「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶。」不禁讓眾人猜測，她是否暗指前夫陳曉。

陳妍希與陳曉因拍戲陷入戀愛，是當時著名的姊弟戀，2016年登記結婚後喜獲一子，不過後來兩人屢傳不合，2025年2月雙方證實離婚，宣告姊弟戀破局，為此，陳妍希近期在宣傳新劇《狙擊蝴蝶》時又被問及對姊弟戀的看法，她直言，「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶；有些人可能二十歲了，已經思想很成熟，」她也強調，生理年齡不是感情持久單一必要因素，必須得看雙方心智成熟度是否能配合。

陳妍希補充說，劇中的李霧和另一半雖有年齡差，想法難免有代溝，但雙方有溝通意願，加上堅定情感，可偕手克服面前障礙。

陳妍希這番話獲得廣大網友認同，不過也有網友想到她與陳曉也是姊弟戀，翻出她先前的訪談，原來陳妍希曾公開說，陳曉婚前是個很浪漫的人，會悄悄跑來劇組為她過生日，在房間鋪玫瑰花，儀式感滿滿，但婚後全沒有了，且再也沒有送她生日禮物，讓她感受到婚前婚後巨大落差。

此外，陳妍希也曾說，自己比陳曉大4歲，兩人認識時，陳曉才26歲，對他的印象像個大男孩「沒定性」，隔年兩人因合作再度碰面才擦起火花，戀愛結婚後，婚後自己主掌家庭經濟主導權，陳曉用錢就沒單身時的自由，突顯兩人價值觀不同。

