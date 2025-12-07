陳妍希新戲「狂撩小19歲男主角」！周柯宇認：在家好刺激 衣櫃熱吻讓粉絲全暴動

陳妍希主演新劇《狙擊蝴蝶》近日引發關注，她在劇中與23歲的周柯宇搭檔，兩人相差19歲，劇裡呈現的「姐弟戀」互動成為話題焦點，包含「衣櫃吻」、「沙發蓋毯」等情節，都讓新劇討論度持續上升。日前兩人出席宣傳活動時，周柯宇一句「姐弟戀在家裡好刺激」，也讓陳妍希露出靦腆反應，引起粉絲激動。

劇中陳妍希飾演離婚的策展人岑矜，意外收留來自山區的少年李霧（周柯宇飾），兩人在相處過程中逐漸互相依靠。她以溫柔、沉著的形象詮釋角色，其中逼男主角喊「姐姐」的片段，搭配眼神與細微情緒，展現出熟齡女性的魅力；劇中「衣櫃熱吻」因密閉空間設定而帶來張力，也讓不少劇迷暴動。

這部新劇也被視為陳妍希的「回歸代表作」。劇中她以淡妝亮相，呈現出堅韌與柔軟兼具的氛圍，不少觀眾認為她的狀態明顯更自然、放鬆。她也親自為劇組繪製3幅油畫海報，曾學習美術的背景也再度獲得關注。

不過，19歲的年齡差仍造成部分負面評價，有網友認為年齡差距太大讓人難以入戲。但支持者認為陳妍希在詮釋角色情緒層次、壓抑感與成年人的脆弱時都有亮眼表現，認為她以情緒張力撐起了角色，依然值得讚美。

巧合的是，陳妍希前夫陳曉主演的新劇《大生意人》同時期播出，使兩人近況被放在一起對比；雖然雙方皆保持低調，但部分劇情台詞仍引來外界聯想，雙方離婚後仍備受關注。

