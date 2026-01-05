陳妍希昔談陳曉「沒定性」 被問姐弟戀一席話疑暗酸前夫

陳妍希、陳曉去年二月宣布離婚。（圖／中時資料照）

藝人陳妍希與陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，2016年步入婚姻，不過這段婚姻僅維持9年，在去年2月宣告畫下句點，近來，她演出《狙擊蝴蝶》被問及「姐弟戀」話題時，道出的一席話，被外界揣測在暗酸前夫陳曉。

陳妍希曾在節目中回憶與陳曉的認識過程，由於對方小自己足足5歲，第一印象便是「像個大男孩，沒定性」，因此兩人在戲劇殺青後，便沒有維持連繫，直到三年後再次重聚做宣傳時，因為陳曉一句「我覺得妳很像我老婆」，加上展開熱烈追求，讓感情逐漸升溫，並於2016年宣布結婚，不過陳曉婚後似乎變了個人，婚前在各節日具備的儀式感，全部消失殆盡，「結婚之前非常浪漫，過生日會偷跑來我劇組，跑到我房間鋪玫瑰花瓣，婚後再也沒收過生日禮物」，讓她不禁感嘆落差相當大。

陳妍希受訪時所講內容，遭疑在暗酸前夫陳曉。(圖／微博)

陳妍希離婚恢單後，暫時不急著追求下一段愛情，而是把重心放在演藝事業上，近來與小19歲男星周柯宇在《狙擊蝴蝶》大談姐弟戀，由於外型相當登對，絲毫看不出來有年齡差距，引發眾人話題，甚至要湊合兩人成為螢幕CP，而在談到姐弟戀時，陳妍希語帶保留表示談戀愛的關鍵是心智年齡，接著強調：「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，遭疑在暗酸前夫陳曉。

陳妍希先前上節目《毛雪汪》，大方暢聊感情及婚姻觀，她強調女性不僅要有獨立的經濟能力，更不能把時間都奉獻給家庭，接著提醒所有人一定要先學會「愛自己」，才會有被愛的可能。

陳妍希與周柯宇合作新戲引發話題。（圖／狙擊蝴蝶微博）

