陳妍希曬高衩長裙辣照！「簡體字發文」賀年 卻遭中國網友指正：寫錯了

記者王培驊／綜合報導

42歲女星陳妍希去年宣布結束與陳曉長達8年的婚姻後，將生活重心重新拉回演藝事業，近來整體狀態備受關注。她主演的新戲《狙擊蝴蝶》話題持續發酵，不僅討論度穩定攀升，外型與氣色也被粉絲大讚「回到巔峰期」，直呼彷彿重現《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」的青春神采。

陳妍希狀態被網友大讚「越活越年輕」。（圖／翻攝自微博）

近日適逢新春，陳妍希也透過社群平台釋出一組新年主題美照，畫面曝光後立刻引發熱議。照片中，她站在中式屏風前，背景以暖色系鋪陳，搭配梅花元素點綴，整體氛圍充滿東方古典韻味。她身穿米白色立體刺繡剪裁上衣，細緻花紋勾勒出纖細比例，下身則搭配酒紅色絲絨高衩長裙，若隱若現展現修長腿部線條。

陳妍希用簡體字發文賀新年，沒想到卻被粉絲抓錯字。（圖／翻攝自微博）

她也在貼文中寫下祝賀文字，向粉絲送上新年祝福，貼文曝光後短時間內便累積超過數萬人按讚，留言區湧入大批網友盛讚她的外貌與狀態。不少粉絲留言直呼「夢回當年的沈佳宜」、「越活越年輕」、「自信就是最好的濾鏡」，也有人感嘆她在恢復單身後，整體氣場明顯不同，顯得更加自在從容。

陳妍希用簡體字發文賀新年，沒想到卻被抓錯字。（圖／翻攝自微博）

不過，也有眼尖網友發現，陳妍希以簡體字發文，卻在貼文中將「臘梅」誤寫成「蠟梅」，紛紛在留言中善意提醒。對此，她本人並未多作回應，但相關細節仍引起小小討論，不過也有部分網友指出，臘月和蠟梅的「蠟」字，可和「臘」字通用，其實並無準確對錯。

陳妍希發出新年主題美照。（圖／翻攝自微博）

回顧陳妍希的演藝生涯，她憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，後來與中國演員陳曉合作拍戲擦出火花，兩人於2016年結婚並育有一子。然而近年婚變傳聞不斷，雙方於2025年初正式對外宣布離婚。告別婚姻後，陳妍希持續深耕中國市場，專注投入新戲拍攝與宣傳，並頻繁透過社群分享近況，每一次亮相都成為討論焦點。

