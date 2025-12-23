陳妍希為9歲兒子過生日！母子穿「黑皮衣親子裝」 全程牽手畫面超暖

12月20日，陳妍希帶著兒子「小星星」參加騰訊視頻星光大賞，當天正好也是小星星9歲生日。她將慶生安排進工作行程中，母子倆一路牽手同行，互動引發關注。

當天母子倆的親子穿搭相當吸睛，都選擇黑色皮衣內搭紅色T恤，其它單品也特別搭配黑紅兩色。兩人全程戴著墨鏡與口罩，陳妍希緊牽著兒子的手，小星星則輕鬆活潑的一路蹦跳。從畫面中可見，他的身高已接近媽媽肩膀，面對鏡頭毫不怯場，大大方方四處張望，令網友笑說「是見慣大陣仗的星二代沒錯了」。

活動現場也有人拍到照片，陳妍希多次彎下身傾聽兒子說話，母子之間的互動相當親密。等行程結束後，她再利用空檔為兒子慶生，既不缺席工作重要場合，也讓孩子在生日當天能有媽媽陪伴，家庭、事業都努力兼顧。

