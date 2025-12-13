陳妍希父親生前私訊曝！「以半子待之」揭和陳曉真實互動引熱議

娛樂中心／林昀萱報導

陳妍希和陳曉因戲生情，在今年初宣布離婚。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉微博）

女星陳妍希自今年2月宣布與中國男星陳曉離婚，一舉一動都受到關注。12日有網友公開陳妍希父親在兩人戀情剛曝光時回覆網友的私訊，翁婿真實互動引起討論。

陳妍希和陳曉在2016年結婚，2024年中傳出婚變，同年底陳妍希父親逝世都未見陳曉露面出席葬禮，讓兩人婚變消息甚囂塵上，直到今年2月雙方才證實情斷，結束9年婚姻。離婚後，陳曉消失數月沒有公開行程，直到近日才有新作品上檔。反觀陳妍希頻在公開場合露面，表示「適齡女性一定要擁有獨立經濟，不要把所有時間都投入家庭」，明顯經過人生洗鍊，外界普遍認為她離婚後狀態比起陳曉還要好。

陳妍希和陳曉今年初宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

近日，微博流傳一則陳妍希父親在陳妍希、陳曉戀情曝光之初回覆網友的私訊，他表示：「我對於陳曉沒有評價，但因為妍希也答應了這門婚事，我們自然會愛之所好，將來對於陳曉的關愛照顧自然會以半子待之。」陳父透露，自己在未見過陳曉時，就在將多年前購入、保存良好的高級皮衣、大衣交由陳妍希送給陳曉，之後又整理了一些禦寒的圍巾贈與，「這些都是我的心意，我只有女兒沒有兒子，所以妳說我們會對陳曉不好嗎？這些關懷都在至今陳曉還未來拜見我這個老丈人之前，我們體恤他們工作的辛苦奔波。我一直也很感激粉絲網友支持妍希，讓她挺過種種不實非難，今後我更需將感激面擴及到支持陳曉的人，我為他們倆祈福，也心存感恩大家的愛護」，言談之中流露對女兒選擇的尊重與愛屋及烏的心情。

陳妍希父親生前私訊曝光，揭和陳曉翁婿真實互動。（圖／翻攝自微博）

不過雖然翁婿之間看起來感情不錯，但去年底陳妍希父親離世，陳曉照常拍戲甚至與友人聚餐喝到爛醉，未現身告別式送丈人最後一程，在當時引起爭議。隨著陳妍希父親私訊流出，昔日翁婿的互動再次被討論。

