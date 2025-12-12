陳妍希爸爸生前私訊曝光！替陳曉準備皮衣「視如半子」

陳妍希父親生前私訊網友內容曝光。（圖／翻攝自陳妍希臉書、中時資料照）

陳妍希與陳曉兩人的婚姻走過8年，最終在今年初正式對外宣布離婚。雖然感情已劃下句點，但近期兩人恰好各自推出新劇，播出檔期接連、甚至部分時段重疊，被網友形容是「前夫妻隔空對打」，也讓這段早已結束的婚姻再度成為話題。就在此時，一位網友翻出陳妍希父親生前的私訊內容，再度勾起不少網友的感慨。

有網友分享，陳妍希與陳曉當年戀情剛曝光後，陳爸爸回覆粉絲的內容。她表示，這些年來陳妍希時常遭遇莫名抹黑，每逢新戲上映都會遇到大量造謠貼文，但始終沒有任何實錘，感嘆陳妍希當年的壓力，而如今再回頭看父親那段話，更讓人覺得心酸。

從曝光的截圖可見，陳妍希父親語氣溫和真誠，對女兒的戀情感到欣慰。他坦言自己不多評論陳曉，但既然女兒答應了這段婚事，他自然會接受並支持，「愛屋及烏」地把陳曉視作半子。他甚至準備多年保存完好的皮衣、大衣與圍巾，託女兒帶去大陸送給陳曉，並說自己只有一個女兒、沒有兒子，「怎麼會對陳曉不好呢？」他也強調，這些貼心舉動都是在陳曉尚未正式拜訪前就已準備好，只因理解兩人工作忙碌，他身為家人更該多給支持。

如今兩人恢復單身後，各自回歸職場。巧的是，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日率先上線，而陳妍希的《狙擊蝴蝶》緊接著在12月4日播出，兩部作品檔期相差不到10天，因此難免被拿來比較。兩人近況與戲劇表現也再度受到關注，而陳爸爸生前的文字，更讓許多網友直呼：「真的看得出他是一位溫柔又替女兒著想的爸爸。」

