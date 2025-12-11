陳妍希甜回少女狀態！與小19歲鮮肉「6集18場吻戲」姐弟戀炸裂

陳妍希與周柯宇，《狙擊蝴蝶》6集狂吻18次掀討論。（圖／翻攝自電視劇狙擊蝴蝶 微博）

女星陳妍希今年2月正式宣布與大陸男星陳曉離婚，結束9年婚姻。離婚後的她迎來事業高峰，主演的新劇《狙擊蝴蝶》一開播便衝上熱播排行榜，不僅劇情話題性十足，她與小19歲新生代男星周柯宇的大膽「姐弟戀」，6集狂吻18次更成為網路熱議焦點。

《狙擊蝴蝶》前6集播出後，網友統計劇中已出現多達18場吻戲，包括沙發吻、衣櫃吻，以及坐腿深吻等多個名場面，密集的親密互動被形容是「吻戲馬拉松」，陳妍希向來以甜美娃娃臉著稱，與周柯宇同框時看不出19歲年齡差，被網友盛讚完全不違和。

「壁咚吻」的幕後花絮也引發另一波討論，影片中可見周柯宇在片場雖略顯靦腆，一到開拍卻立刻進入角色，兩人自然互動也被讚默契滿分。不少觀眾留言討論兩人姐弟CP感意外強烈：「年齡差看不出來」、「明明差19歲卻超有CP感」，甚至有人忍不住笑虧：「這哪是狙擊蝴蝶，是狙擊陳妍希的嘴唇吧！」，

《狙擊蝴蝶》近期在微博與各大平台榜單上持續霸榜，話題度一路飆升，而陳妍希的前夫陳曉主演的新劇《大生意人》也在同檔期開播，形成夫妻「離婚後正面對決」的戲劇巧合。《大生意人》網路熱度、討論度明顯被《狙擊蝴蝶》超車，形成另一種戲外焦點。

