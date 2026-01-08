陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜

【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型典雅、氣質脫俗，引發網友熱烈回響，貼文短短數小時已突破3萬人按讚，也有不少網友人驚呼陳妍希保養有道，完全還是當年的「沈佳宜」。

陳妍希絕美新年照少女感滿點。（圖／陳妍希微博）

陳妍希配文寫道：「今日份蟬梅，祝大家新春快樂，策馬新生～」，以輕鬆語氣傳遞新年祝福。貼文中，她身著緞面紅酒色長裙與裸色刺繡緊身上衣，髮型以長辮盤繞造型呼應東方韻味，搭配背景的梅花與圓月，展現濃厚節慶氛圍。



現年42歲的陳妍希，2011年因主演九把刀小說改編電影《那些年，我們一起追的女孩》中的沈佳宜一角而爆紅。該片口碑場期間（8月12日至8月18日）累計票房即破2000萬元，正式上映後短短四天票房破億，最終全台票房達新台幣4.25億元，成為當年現象級作品之一。



此次新年照片曝光後，不少網友留言驚呼：「根本沒變」、「還是當年的沈佳宜」、「凍齡女神」、「氣質爆棚」。也有粉絲期待她再度重返大銀幕，續寫青春愛情故事。

