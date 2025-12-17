陳妍希經歷離婚、腿傷「沉澱半年」 40歲重新認識自己：給女演員的選擇本來就不多

從《那些年，我們一起追的女孩》的沈佳宜，到《狙擊蝴蝶》的岑矜，陳妍希走過15年演藝生涯。她在近期專訪中提到，40歲之後，自己學到最重要的一件事，是「接受一切，相信這都是最好的安排」。

劇集宣傳期間，陳妍希行程緊湊，幾乎整夜未睡，但談到孩子與成長，她仍不時流露溫柔。這次專訪中，她卸下角色設定，分享這幾年生活重心的轉變，也談到如何在家庭與自我之間找到位置。

陳妍希把「孩子」與「自己」視為現階段的重要關鍵。提到兒子星星時，她說：「每天晚上我看到他在我旁邊睡覺，看著他長長的睫毛，都能給我帶來極大的幸福感。」今年上半年，陳妍希因為腿部受傷，工作節奏跟著放慢，也讓她有了一段短暫的休息時間。那段日子裡，她和朋友吃飯見面，也帶著星星到雲南走走。她形容，這半年生活沒有太多特別安排，卻讓她感覺「安靜了下來、慢了下來」。

她也談到，這段時間讓她重新意識到照顧自己的重要性，「我希望接下來可以好好照顧自己，好好吃飯、好好運動、好好睡覺。我覺得人只要能把這三件事情做好，已經成功80%了。」她認為，有好的狀態，才比較容易感受到快樂。

過去一段時間，陳妍希曾因家庭放慢拍戲腳步，接工作時也會優先考量是否離家較近。如今，她逐漸在家庭與工作之間找到平衡，今年因腿傷暫時停下來，反而讓她有機會靜下來與自己對話。接演賴聲川的舞台劇《鏡花水月》，對她而言也是一段重新整理自己的過程。這齣戲呈現女性從童年到老年的人生歷程，她提到，自己在台上念的台詞，不只是對觀眾說，也像是在對自己說：「它告訴我很多有關人生的道理，不管向左轉向右轉，其實就是一種選擇。人生更重要的，可能是活在當下。」

談到女演員常被提起的年齡焦慮，陳妍希並不避諱。她回憶，2018年前後，自己曾多次思考「還能拍多久的戲」，也清楚知道，這個年齡層能選擇的角色並不多。不過，她沒有因此停下來。今年仍有三部作品陸續上映，她也直言，40歲之後，選角時會更在意是否符合自己的年紀。

「隨著年齡增長，就會開始想這些事情。到了這個年紀，本來給女演員的選擇就不是那麼多了。」她說，自己仍然很喜歡表演這份工作，只要有合適的機會，就會願意繼續嘗試，「只是未來會發生什麼，其實也不知道。」現階段，她能做的，就是把心態放平，也提醒自己，至少已經留下了一些作品和角色，這一點讓她感到踏實。

她也分享，現在仍會看網友留言，有時被逗笑，有時也會停下來想想，如果對方說得有道理，就提醒自己調整。從出道至今，她一直關注外界怎麼看她，也持續在認識「大家眼中的陳妍希」。

