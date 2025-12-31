陳妍希維持44kg秘訣曝光！「一天只吃一餐」極端飲食法引熱議

陳妍希近日在節目中分享身材管理方式，透露自己在減重期間一天只吃一餐，且長期避免使用鹽與醬油調味，引發不少討論。她身高161公分，體重多年維持在44公斤，坦言這樣的飲食與生活安排，主要是因應拍戲與上鏡需求。

陳妍希表示，拍戲期間她通常一天只吃一頓正餐，其餘時間多半只喝咖啡。她提到，因為多數社交與工作聚餐集中在晚餐時段，所以會把進食時間安排在晚上，「現代人大部分吃飯都是約晚餐，所以我會吃晚餐那一餐。」由於本身容易水腫，她也長期避免鹽與醬油等調味。

非拍戲期間，陳妍希則採取控制份量的飲食方式，一週只安排一次較放鬆的進食，其餘時間主食多以南瓜等為主，搭配堅果與高蛋白食物補充營養。她也提到，若自行下廚，會以橄欖油料理瘦肉與青菜，強調「減重還是要吃乾淨的食物」。不方便煮飯時，則會選擇沙拉搭配半份三明治，作為一天唯一的一餐。

除了飲食控管，陳妍希的運動習慣也相當固定。她每天起床後會進行伸展與瑜伽，針對圓肩、駝背設計動作，每週還會進行3次皮拉提斯訓練核心，並搭配游泳與功能性訓練。她分享的健身畫面中，可見倒立、劈腿等動作，背部肌肉線條也相當明顯。

她之所以如此嚴格進行身材管理，與過去拍攝《神雕俠侶》期間的經驗有關。當時她因為臉型較圓被外界嘲諷，為此曾拚命將體重從約49公斤減到40公斤，深刻感受到女演員面對的身材壓力。近年她開始在公開場合談及對身材焦慮的看法，認為健康與體能同樣重要，也提醒外界，不必因運動初期體重變化而過度緊張。

