陳妍希罕見曬9歲兒高清正臉！小星星「神複製陳曉」萌帥樣曝光 母子互動超溫馨

藝人陳妍希在今年聖誕節分享了一份特別的節日動態，罕見公開9歲兒子「小星星」的清晰正臉照，引起網友熱烈討論！

畫面中，小星星戴著金色鹿角髮箍、墨鏡，身穿紅色毛衣，相較過去的童稚模樣，整體輪廓多了幾分少年感。有網友放大照片後注意到，他的眉眼線條較為立體，與陳曉童年時期非常相似；下半張臉的圓潤臉型與笑容，則更帶有陳妍希的影子，外型同時結合父母特色。留言區出現不少稱讚聲音，不少人直呼「長大一定很帥」。

不過，照片曝光後也出現不同聲音，部分網友認為即使配戴墨鏡，仍擔心孩子過度曝光。但也有不少人表示理解，認為陳妍希身為母親，有權分享生活片段，且這次是主動公開，並非被偷拍。事實上，她在2022年與2023年也曾分享過兒子的正臉照片，曝光頻率並不算高。

