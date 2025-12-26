陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照

陳妍希曬出慶祝耶誕節的美照。（圖／翻攝自陳妍希微博）





女星陳妍希與中國大陸男星陳曉在今年2月證實離婚，表示「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」近期她因陸劇《狙擊蝴蝶》再攀事業高峰。昨（25）日適逢耶誕節，她曬出慶祝的照片，罕見曝光9歲兒子正面照。

陳妍希昨天曬出與周揚青、潘瑋柏老婆宣云（Luna）等友人一起慶祝耶誕節的照片，背後的耶誕樹上白色蝴蝶的裝飾，恰好呼應近期的熱播劇，她戴著白色貝雷帽，對著鏡頭露出淺淺的微笑，一隻手還不忘俏皮比YA，宛如少女一般。

不過令人注意的是，陳妍希罕見曬出兒子的正臉照，雖然戴著墨鏡，但不少網友看完直呼酷似陳曉，更讚嘆他繼承父母的高顏值。而陳妍希也在貼文中寫下「聖誕節就要和喜歡的人一起過呀！Merry X’mas!」不少粉絲也紛紛留言祝福。

陳妍希曬出兒子正面照。（圖／翻攝自陳妍希微博）

