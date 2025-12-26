陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。

陳妍希昨（25日）聖誕節跟潘瑋柏老婆宣云（Luna）以及周揚青等人聚會，她也曬出當天拍攝的美照，開心喊話：「聖誕節就要和喜歡的人一起過」，然而，陳妍希也在貼文中罕見曝光兒子的模樣，雖然兒子戴著墨鏡，但不少網友仍覺得長相酷似陳曉，稱讚他繼承父母高顏值。

陳妍希9歲兒子罕見露面。（圖／翻攝自微博）

其實，陳妍希近來在《狙擊蝴蝶》搭檔23歲鮮肉男星周柯宇，兩人雖然相差19歲，但CP感十足，尤其劇中甜蜜片段也讓粉絲看的心癢癢，雖然戲劇目前已經播畢，但至今還是粉絲討論的焦點。

陳妍希聖誕節跟友人一起度過。（圖／翻攝自微博）

