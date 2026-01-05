陳妍希被離婚不到1年 疑暗酸陳曉「覺得自己是寶寶」

陳妍希最近的談話內容被聯想是否讓陳曉背後中箭。（翻攝網路）

陳妍希去年2月宣布與小5歲的陳曉離婚，恢單的她除了再聊起姐弟戀話題，也被外界翻出過往婚變細節與相處點滴。

近期陳妍希在新作《狙擊蝴蝶》搭檔小19歲男星周柯宇，戲裡姐弟戀的甜寵互動掀起討論。戲外陳妍希語帶保留表示，談戀愛的關鍵在「心智年齡」，並拋出一句：「有些人到了4、50歲，還覺得自己是寶寶。」這番話立刻被外界解讀「話裡有話」，質疑她是在暗酸前夫陳曉。

相關截圖與討論在網路上迅速延燒，畢竟當初外界盛傳陳曉當時離意堅決，甚至寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要斷開陳妍希。至於感情下一步，陳妍希先前在《毛雪汪》談婚姻觀，提醒女性要經濟獨立並先學會愛自己。

此外，網友再挖陳妍希過去也曾在節目中回憶與陳曉相識經過，對對方第一印象是「像個大男孩、沒定性」，因此拍完戲後一度沒有聯絡。直到之後為戲宣傳再碰面，陳曉以「我覺得妳很像我老婆」開場，並對陳妍希展開熱烈追求，感情才逐漸升溫；只是陳妍希不諱言婚前婚後落差大，從節日儀式感滿滿、給驚喜到「再也沒收過生日禮物」。

