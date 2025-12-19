陳妍希陳曉離婚爆真相！知情人曝「一方情緒起伏大」 機場丟下手機搞消失



女星陳妍希近日主演陸劇《狙擊蝴蝶》人氣再攀高峰，然而，雖然事業蒸蒸日上，她與中國男星陳曉今年2月離婚至今，仍然是網友持續討論的焦點，近日還有「業內人士」爆料兩人的離婚主因，關鍵字衝上微博熱搜。

網紅節目《彭友局》18日談及「兩個陳為何離婚」，節目來賓就爆料，其中一方情緒波動大，曾有一次在前往機場的途中突然情緒失控，直接在車內鬧脾氣後消失，甚至把手機也丟下，讓所有人都無法聯繫不到他，後來連航班也錯過。這位爆料來賓認為，其中一方長期承受較大的壓力。

廣告 廣告

此外，另一位業界人士則提到，這對夫妻的離婚原因主要是性格不合，其中一方在初期以演青春愛情片起家，婚前生活較為開放，另外有一方則認為婚後應該好好溝通，而不是動輒不回應對方的需求，長期的冷暴力行為導致婚姻無法繼續下去。

儘管以上的爆料無法得到當事人回應，仍然備受網友討論，一度登上微博熱搜榜，「如果是真的，這樣的行為其實很幼稚，逃避問題不解決」、「離了也好，省得整天吵吵鬧鬧」，不過，也有不少人認為離婚是兩人私事，外界無需過度關注或評價。

陳妍希與陳曉2016年合作《神鵰俠侶》相識、隔年結婚，儘管育有一子「小星星」，短短8年的婚姻仍舊走到了終點，兩人今年2月18日在微博官宣離婚。

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜