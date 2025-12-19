陳妍希離婚主因曝！知情人士揭露「性格衝突、搞消失」 一方曾試圖挽救婚姻

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

女星陳妍希近期因主演陸劇《狙擊蝴蝶》再次掀起話題，不僅演技受到關注，與前夫陳曉離婚原因也再登上微博熱搜。對此，有知情人士上陸綜接受採訪時揭露，2人離婚主因是性格衝突、情感疏離逐漸產生很多矛盾。

中國八卦節目《彭友局》日前找來狗仔、名嘴大談演藝圈故事，談起陳妍希與陳曉的離婚原因，來賓揭露其中一人脾氣非常差、非常倔，並提到有次去機場途中，還直接在車內鬧脾氣，之後人就像消失了、手機也沒在身上，讓所有人都找不到，最後連飛機也沒搭上。

另一位來賓則表示，認為性格不合是離婚主因，一方希望被重視，可望有浪漫互動與儀式感；另一方則性格倔強、偏向務實，面對衝突習慣用冷處理或沉默面對，生日也不見得都會送禮；同時也聽過傳聞，其中一人曾試圖挽救婚姻，不得已才忍痛放手長達9年的婚姻。不過2位來賓皆是引述業界朋友看法，當事人並未出面回應或證實，但片段一出也再次掀起陸網熱議。

