陳妍希離婚後事業再攀高峰 和周柯宇玩對講機「甜到像情侶」

陳妍希與周柯宇幼稚用對講機吵架，被笑像小學生 。（圖／翻攝自電視劇狙擊蝴蝶 微博）

女星陳妍希今年2月正式宣布與大陸男星陳曉離婚，結束長達9年的婚姻生活。恢復單身後，她將重心放回演藝事業，狀態與人氣同步回溫。近期主演的新劇《狙擊蝴蝶》話題不斷，她與小19歲新生代男星周柯宇在劇中大談「姐弟戀」，花絮中自然不做作的互動更讓觀眾直呼超甜。

陸劇《狙擊蝴蝶》中，陳妍希飾演的岑矜，與周柯宇飾演的與李霧感情線甜度爆表，其中一場透過對講機聯絡的橋段，成為粉絲津津樂道的名場面，沒想到戲外花絮曝光後，甜度更是直接升級，拍攝時陳妍希玩對講機玩上癮，不只和周柯宇用來鬥嘴，連後來走戲、和導演溝通都下意識拿著對講機，讓周柯宇忍不住吐槽：「妳拿那個幹嘛！」，逗得現場笑聲不斷。

廣告 廣告

兩人還即興用對講機「隔空吵架」，互嗆內容宛如小學生拌嘴，花絮中可見，陳妍希一邊研究對講機一邊嫌棄說：「怪土的」，周柯宇立刻回嘴：「有妳土」，她也不甘示弱反擊：「你最土！」，一來一往自然又真實互動，讓粉絲看得嘴角失守，雖然現實中兩人年齡相差19歲，卻幾乎感受不到代溝，默契十足。

花絮曝光後，網友紛紛留言直呼「太像情侶了」、「像小學生吵架，甜到不行」、「看得心花怒放」。陳妍希在離婚後以嶄新姿態回歸螢光幕，這段高甜姐弟戀也意外成為她事業新高峰的代表作之一。

更多中時新聞網報導

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

告五人巴塞隆納拍MV 花12小時跑遍景點

立威廉癌後重生 憂看不到女兒長大