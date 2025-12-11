陳妍希離婚後事業超旺！為家庭減少曝光9年，《狙擊蝴蝶》帶動衝回人氣高峰

女星陳妍希近期因新戲《狙擊蝴蝶》播出而再次受到關注，劇中表現與狀態都獲得討論，不少觀眾認為她近年的作品能見度回升，使其事業表現明顯好轉。隨著戲劇熱度提升，她婚後長期定居北京、專心育兒的生活，也再次成為網路焦點。

陳妍希2016年與陳曉結婚後便一直待在北京生活，為了照顧孩子，她多年來減少工作量，戲劇與電影作品明顯減少，只偶爾參與綜藝節目。由於陳曉工作行程繁忙多在外拍戲，育兒責任大多由她負擔，從接送孩子上學到陪同各類課程與活動，幾乎以孩子為生活重心。2025年2月兩人宣布離婚後，兒子主要由她照顧，仍維持孩子在北京的學習與生活安排。

離婚後，陳妍希近期在《狙擊蝴蝶》中迎來新一波關注，她除了演出，也參與主題曲創作，甚至親自繪製宣傳海報，展現多面向能力。這次作品熱度使她的事業再度走上上升曲線，不少觀眾認為她的整體狀態比過去幾年更為亮眼。相較之下，陳曉近期因新劇角色需要而大幅減重，看起來較為憔悴，也引來部分網友對比，但兩人皆專注於各自工作，不再多做回應。

陳妍希近年逐步找回工作節奏，戲劇、音樂與創作都有新嘗試，讓她以自己的步調重啟事業，也展現了在家庭與工作之間重新調整後的成熟樣貌。

