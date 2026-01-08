陳妍希離婚後狀態回春！新年賀圖「紅絲絨開高衩」辣翻

陳妍希恢復單身後，經常被網友誇讚狀態回春。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

女星陳妍希於2025年2月正式宣布與大陸男星陳曉離婚，結束9年婚姻關係後，全面回歸單身生活，並將重心放回演藝事業，近來她以主演陸劇《狙擊蝴蝶》再度翻紅，不僅戲劇話題不斷，個人狀態也被外界大讚「回春有感」，人氣明顯再攀高峰。目前持續在大陸發展的陳妍希，經常透過微博分享工作與生活點滴，昨（7日）她曝光一組新年賀圖，立刻掀起粉絲熱烈討論。

照片中，她置身中式屏風前，背景以溫潤色調搭配梅花點綴，整體畫面充滿古典氛圍，陳妍希身穿米白色立體刺繡馬甲式上衣，細緻花朵點綴胸前線條，勾勒出纖細身形；下半身則搭配酒紅色絲絨長裙，高衩設計若隱若現露出修長美腿，腳踩細帶高跟鞋，優雅中帶著成熟女人味，將長髮編成側邊低辮，搭配小巧耳環，氣質清新又不失嫵媚。

陳妍希曬出美照賀新年。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

陳妍希也在貼文中寫下：「今日份蠟梅，祝大家新春快樂，策馬新生～」，貼文曝光後，短時間內吸引超過3.9萬名網友按讚，留言狂讚：「是萌神來的」、「姐姐多多出來工作，早日進組」、「姐姐你好美！」、「凍齡女神」、「氣質爆棚」，對她的外型與狀態給予高度肯定。

不過也有眼尖網友發現，她將「臘梅」的「臘」誤寫成「蠟燭」的「蠟」，紛紛留言善意提醒。儘管出現小小筆誤，仍不影響陳妍希的高人氣與好狀態，離婚後重新出發的她，用作品與自信美麗證明，人生下半場依舊精彩可期。

