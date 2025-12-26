陳妍希離婚後首個聖誕節！罕曬9歲兒子正臉照 高顏值掀熱議

陳妍希和好友一起過聖誕節，難得曬出兒子正臉照。（翻攝自陳妍希微博）

陳妍希、陳曉今年2月正式宣布離婚，9年婚姻畫下句點。恢復單身後的陳妍希將生活重心重新拉回演藝事業，近來積極投入拍戲、錄製綜藝節目，一邊工作一邊親自陪伴、照顧9歲兒子，展現堅強又溫柔的一面。昨（25日）適逢聖誕節，陳妍希在社群平台分享過節照片，罕曝光兒子高清正臉照。

陳妍希在微博發文，寫下：「聖誕節就要和喜歡的人一起過呀！Merry X’mas！」，當天她與潘瑋柏的老婆宣云（Luna）、周揚青等好友相聚在一起，氣氛溫馨歡樂。平時相當保護隱私，這次難得讓寶貝兒子入鏡，雖然孩子戴著墨鏡遮住眼睛，僅露出下半張臉，但眼尖網友發現五官神似陳曉。

廣告 廣告

陳妍希近期在戲劇《狙擊蝴蝶》中，與小她19歲的新生代男星周柯宇上演話題十足的「姐弟戀」，新鮮組合掀起熱烈討論，也讓她的人氣再度翻升，關注度不斷攀高。劇情講述女主角岑矜在人生低谷時，意外與來自山村的少年李霧產生交集，兩人在陪伴與依靠中逐漸治癒彼此，播出後口碑逆勢成長，一躍成了今年話題度不斷的黑馬作品。

貼文曝光後，也讓外界看見陳妍希已逐步找回屬於自己的生活節奏與幸福，紛紛大讚小星星遺傳到父母的高顏值，留言區湧入網友祝福聲浪：「小星星真是小帥哥」、「感覺兒子很帥呀」、「母子倆顏值都好高」、「小星星好可愛啊」、「她把孩子照顧的好好」、「好帥啊，遺傳爹媽高顏值了」、「姐姐聖誕快樂！開開心心平平安安順順利利！」。

更多中時新聞網報導

郭書瑤遭曖昧對象封鎖「該做的都做了」

HBL》劉廷寬、任語璿合攻63分 松山3連勝

樂天女孩經中山站心慌慌Mika走路不敢玩手機