陳妍希離婚「拍片猛擦邊」！中網挖「1舉動太超過」搖頭：低俗

女星陳妍希與中國演員老公陳曉於今年2月宣布離婚，積極把狀態拉回的陳妍希，持續把工作重心放在中國，不只經常出演綜藝節目，更力拼推出新作，近日終於公開播放「姐弟戀」電視劇，沒想到卻遭到中國網友狂吐槽，點出「濾鏡太重」、「配音詭異」、「狂搞擦邊球」，曬出宣傳主打「這重點」讓網友無奈搖頭：「太低俗！」。





陳妍希與23歲中國男星周柯宇合作拍戲。（圖／翻攝自陳妍希@微博）

陳妍希與小19歲中國男星周柯宇合拍新戲，兩人在劇中主打姐弟戀，瘋狂在鏡頭前激吻片段更在社群瘋傳，相關宣傳也不斷整理、解鎖兩人各種接吻姿勢名稱「衣櫃吻、沙發吻、環脖吻、睡衣吻、手肘吻、頸區吻、醉酒吻、玻璃吻、領帶吻、青澀吻、七夕吻、崩扣子吻」等，沒想到這招竟讓中國網友看不下去吐槽，他首先表明自己認為這齣作品首先最大敗筆就是「給陳妍希找配音」，除此之外平台宣傳「頁面設計高度模仿低俗網頁廣告風格，真覺得這麼做很幽默嗎？擦邊搞成這樣到底在暗示什麼？真的太低俗了。」。

中國網友吐槽陳妍希新戲宣傳「太低俗」。（圖／翻攝自微博）

更有網友表示陳妍希與周柯宇「0火花」，認為現在兩人演技沒有跟上節奏「有點小尷尬」，另外也有中國網友認為全劇美感沒到位，主要是演員的皮膚遭到「過度柔焦」，濾鏡太強烈讓人感到突兀，不過也有一批粉絲在微博猛刷陳妍希這次大膽挑戰姐弟戀「甜翻」，表示相當期待接下來劇情發展，更點名陳妍希老公陳曉新戲《大生意人》全被老婆比下去。

陳妍希新戲主打「姐弟戀激吻」畫面炸多，沒想到卻被網友批評了。（圖／翻攝自微博）









