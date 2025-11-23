陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出

娛樂中心／李汶臻報導

台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。

42歲陳妍希離婚後的一舉一動，持續受到網友關注。她日前被發現進軍直播帶貨市場，在鏡頭前賣精油的她，不惜公開提及自己懷孕過程中的崩潰過往。她提到自己懷孕過程中肚皮迅速膨脹，卸貨後又快速收縮，導致出現明顯的妊娠紋。當時也坦言作為女明星，一想到懷孕後的肚皮上會有妊娠紋，就讓她一度情緒低落。

陳妍希在小紅書直播帶貨，遭中國網友質疑「怎麼開始帶貨了」、「沒戲拍了？」。（圖／翻攝自小紅書）





而近期鮮少公開露面的陳妍希，21日終於更新小紅書帳號，凍齡近況曝光隨即掀話題。畫面中的陳妍希身穿蓬鬆感十足的粉嫩羽絨外套現身，溫柔且甜美的色系讓她的皮膚更顯白皙透亮。她頭戴黑色毛線帽，耳朵處有精品雙C耳環點綴，手捧巨型棉花糖還作勢咬一口的畫面，讓不少粉絲一陣恍惚，全被她水汪汪的大眼與甜美燦笑迷倒，忍不住留言大讚：「一秒夢回沈佳宜時期」、「完全少女！」、「42歲怎麼可能」、「這就是甜美系天花板」。

陳妍希「斷開中國前夫」劇烈膨脹！昔公開「肚皮驚天落差」近況流出

陳妍希更新小紅書帳號，42歲私下狀態流出。（圖／翻攝自小紅書）





原文出處：陳妍希「斷開中國前夫」劇烈膨脹了？42歲「真實狀態流出」小粉紅看傻

