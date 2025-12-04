陳妍希「人在中國」台灣腔突消失！台下素顏反差流出

娛樂中心／李汶臻報導

台灣女星陳妍希2025年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。陳妍希離婚後，仍將工作重心擺在中國。陳妍希近來頻繁更新社群，似乎有意為在今（4日）開播的新劇《狙擊蝴蝶》，營造足夠的話題熱度。她日前也在小紅書也上傳新片，她在鏡頭前大方展現自己卸妝後的「真面目」，但隨後也被人抓包她台灣腔消失、捲舌烙中國腔的畫面，畫面流出後引發網友熱議。

陳妍希與前夫陳曉離婚後，外界持續關注她「人在中國」的最新近況，繼日前被發現在中國社群平台小紅書直播帶貨後，她與小19歲中國男星周柯宇，合作主演的現代愛情劇《狙擊蝴蝶》將在今（4日）開播。有段日子沒積極更新微博動態的她，近來接連發布多則貼文；努力衝熱度的舉動，被外界認為疑似不願意輸給新劇檔期重疊的前夫陳曉。

廣告 廣告





陳妍希

陳妍希（右圖右）新劇《狙擊蝴蝶》4日開播，對打前夫陳曉（左圖左2）的新劇《大生意人》。（圖／翻攝自微博）





在新劇開播前夕，陳妍希昨（3）日在小紅書上傳新片，內容是她在前陣子參加烏鎮戲劇節的工作實錄。陳妍希還大方在Vlog中呈現自己上台前的大素顏模樣，鏡頭前的她原始膚況全洩，少了濃妝的加持，反倒多了鄰家少女的清純感，一時間讓人有些恍惚、彷彿夢回沈佳宜時期。





陳妍希

42歲陳妍希素顏出鏡，私下真面目流出。（圖／翻攝自小紅書）





而影片除了記錄工作行程外，陳妍希還體驗了水鄉烏鎮的集市。她在挑選冰淇淋口味時，選中「羅望子口味」並好奇詢問攤販「什麼是羅望子」，對方用濃濃的口音解釋「羅望子是酸角熬的汁兒」。陳妍希一不小心被攤販濃厚的腔調帶跑，台灣腔竟然秒消失，鬼轉捲舌突然烙了一口近乎純正的中國腔，畫面全被鏡頭捕捉下來。

陳妍希

陳妍希台灣腔消失，捲舌烙中國腔。（圖／翻攝自小紅書）





原文出處：陳妍希卸妝「42歲私下真面目」流出！人在中國「台灣腔突消失」全都錄

更多民視新聞報導

楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情

Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機

反派女星李沛綾私下超反差？住高級大樓遭鄰投訴

