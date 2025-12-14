陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅

記者王培驊／綜合報導

女星陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近期成為追劇圈最大黑馬，不僅在中國平台播放量破億，站內熱度突破26000，更在社群討論度、數據榜單呈現斷層式領先，成功從播出前不被看好，一路逆襲成為年度現象級作品。而讓這部劇「起死回生」的關鍵人物，正是曾執導《想見你》的台灣導演黃天仁。

陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》在中國爆紅。（圖／翻攝自微博）

《狙擊蝴蝶》開拍前其實狀況並不樂觀，劇組內部一度判定「幾乎不可能成為爆款」，原始劇本被形容敘事平淡、主角過於戀愛腦，衝突不足。加上作品定位為偶像劇，外界普遍不看好42歲的陳妍希與23歲的周柯宇搭檔演出姐弟戀，戲外19歲年齡差更被酸成「母子戀」，質疑聲浪不斷。

陳妍希在《狙擊蝴蝶》中的狀態被大讚，完全看不出已經42歲。（圖／翻攝自微博）

然而在正式開拍前，導演黃天仁與編劇團隊緊急閉關3天，對劇本進行大幅改寫。他大膽打碎原本從2016年一路鋪陳到2024年的單一路線，改為雙時間軸交錯敘事，讓觀眾在追劇過程中如同解謎般逐步拼湊角色關係與情感脈絡，大幅提升黏著度。

《狙擊蝴蝶》是由台灣導演黃天仁執導。（圖／翻攝自微博）

同時，黃天仁也調整原著中偏重「戀愛腦」的人物設定，讓男女主角轉為雙向成長。劇中由周柯宇飾演的「李霧」，不再為了愛情犧牲前途，而是在出國多年後成長歸來，與陳妍希飾演的「岑矜」重新相遇，讓感情線更成熟，也成功說服觀眾接受11歲年齡差的姐弟戀設定。

劇組工作人員透露，所有人拿到新版劇本時都相當震驚，直呼完全像是換了一部戲。《狙擊蝴蝶》本身屬於小成本製作，沒有華麗場景或大規模取景，幾乎全靠角色之間的情感推進與敘事節奏取勝，卻意外創造出A級製作、S+效果的驚人成績。

該劇自12月4日上線後，在騰訊視頻、豆瓣、貓眼、百度指數、微信指數等多個平台榜單皆拿下第一，抖音相關播放量突破8億，且在沒有大量粉絲集資「雲包場」加持下，完全靠路人觀眾口碑撐起收視，被視為近年罕見的真．口碑爆款。

隨著《狙擊蝴蝶》熱播，陳妍希也迎來久違的人氣翻紅，不僅外界對她選劇眼光改觀，網友更盛讚她與周柯宇CP感超乎預期，直言「完全看不出年齡差」。不少觀眾也將這波成功歸功於台灣導演黃天仁，認為他再度證明自己對敘事節奏與情感鋪陳的精準掌握，成為拯救平庸劇本、打造年度黑馬的最大功臣。

