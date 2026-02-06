陳妍希、周柯宇「燈暗後親密靠肩」甜炸！《狙擊蝴蝶》情侶舞台讓CP粉心動

2月5日微博之夜盛典上，陳妍希與周柯宇合唱熱播劇《狙擊蝴蝶》片尾曲〈早安晚安〉。歌曲尾聲燈光轉暗時，陳妍希自然將頭輕靠在周柯宇肩上，周柯宇露出微笑並微微側身回應，兩人還穿插華爾滋轉圈、貼耳低語等互動，甜度爆表。短短不到三秒的靠肩畫面，因為互動自然，被不少觀眾截圖轉發，成為當晚討論度最高的片段之一。

其實從紅毯開始，兩人的互動就備受關注。身高差38公分的兩人十指緊扣亮相紅毯，配合三連拍與比愛心動作，周柯宇被捕捉到耳尖泛紅、略顯緊張的模樣，陳妍希則在一旁大方引導。進入內場後，兩人座位前後相鄰，在燈光轉暗時多次貼耳交談，周柯宇還拿糖果分享給陳妍希。陳妍希上台領獎提到《狙擊蝴蝶》時，導播也切到周柯宇眼眶微紅、鼓掌支持的畫面，兩人更互相用手機拍下對方領獎的瞬間。

《狙擊蝴蝶》於2025年播出，劇情設定為「離異姐姐×貧困學霸」，兩人相差19歲，播出期間曾引發討論，劇中多場吻戲也成為話題焦點。先前因檔期衝突，雙方未能合體宣傳，這次從紅毯牽手到舞台合唱靠肩的一連串互動，讓不少劇迷直呼像是補上宣傳空白。活動結束後，也有粉絲在網路留言，希望兩人未來能再度合作古裝或懸疑題材作品。

