陳妍希「從未因孩子放棄工作」！離婚後首次談育兒：擁有他是一件圓滿的事

陳妍希近日被拍到在北京陪8歲兒子參加兒童派對，起身迎接孩子時笑容溫柔，雪中牽手漫步的畫面充滿母愛。在專訪中，她首度透露，自己從未因孩子放棄工作，而是學會用更聰明的方式兼顧事業與育兒。

當天，陳妍希原本正與其他家長聊天，一看到兒子小星星出現，立即笑著起身迎接，全程用側身或背影保護孩子隱私。派對結束後，母子倆在雪地牽手散步，8歲的兒子身高已到她肩膀，邊走邊聊展現密切親子互動。

在近期訪談中，陳妍希談到育兒與事業的平衡，表示自己其實從未因有了孩子而放棄工作，只是會提高工作篩選標準，「以前是只要有工作、有時間就接，因為有了孩子也要花時間陪孩子，沒有到80分的工作還不如留在家陪孩子。」拍攝時，她也會邊工作邊陪伴兒子，「只要有假就會去看他，他有假就來找我」，用行動證明媽媽身份不是職業終點。

廣告 廣告

與前夫陳曉離婚後，兒子繼續在北京穩定就學，陳妍希親自接送上下學、陪練鋼琴與武術。家中特別設置親子畫室，牆上掛滿母子共同創作，記錄成長點滴。對兒子學業的期待，陳妍希要求「平均值就好，沒有一定要名列前茅」，只希望他健康快樂成長。

延伸閱讀

離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議

陳妍希腿傷未癒仍陪小孩出門！8歲兒子「暖心牽手貼貼」親子時光超溫馨