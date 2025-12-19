陳妍希「從未因孩子放棄工作」！離婚後首次談育兒：擁有他是一件圓滿的事
陳妍希近日被拍到在北京陪8歲兒子參加兒童派對，起身迎接孩子時笑容溫柔，雪中牽手漫步的畫面充滿母愛。在專訪中，她首度透露，自己從未因孩子放棄工作，而是學會用更聰明的方式兼顧事業與育兒。
當天，陳妍希原本正與其他家長聊天，一看到兒子小星星出現，立即笑著起身迎接，全程用側身或背影保護孩子隱私。派對結束後，母子倆在雪地牽手散步，8歲的兒子身高已到她肩膀，邊走邊聊展現密切親子互動。
在近期訪談中，陳妍希談到育兒與事業的平衡，表示自己其實從未因有了孩子而放棄工作，只是會提高工作篩選標準，「以前是只要有工作、有時間就接，因為有了孩子也要花時間陪孩子，沒有到80分的工作還不如留在家陪孩子。」拍攝時，她也會邊工作邊陪伴兒子，「只要有假就會去看他，他有假就來找我」，用行動證明媽媽身份不是職業終點。
與前夫陳曉離婚後，兒子繼續在北京穩定就學，陳妍希親自接送上下學、陪練鋼琴與武術。家中特別設置親子畫室，牆上掛滿母子共同創作，記錄成長點滴。對兒子學業的期待，陳妍希要求「平均值就好，沒有一定要名列前茅」，只希望他健康快樂成長。
延伸閱讀
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
其他人也在看
女孩把「聖誕毛球」塞進鼻孔 醫示警：千萬別自己挖！
兒科醫師黃紹基從一名小女孩鼻孔中取出異物，當物品呈現在眼前時，他與孩子父親不約而同驚呼，「這是什麼啊？」經網友解答後才知道，原來是用於裝飾的「聖誕彈力毛球」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
媽媽可不可以帶男童進女廁？醫曝「安全大於一切」孩子需要家長陪伴
近來，網路熱議「帶男童上女廁」的議題，當孩子年紀尚小、仍需要家長陪同如廁時，家長究竟該遵循維護他人隱私的「公共規範」，還是優先考量孩子安全的「本能選擇」？《優活健康網》特摘此篇，由禾馨醫療婦產科主治醫師蘇怡寧分享自身觀點，帶領民眾一起思考：媽媽究竟可不可以帶男童進女廁？優活健康網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
孩子才退燒，又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心
【健康醫療網／編輯部整理】完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。 泌尿道感染在兒童中很常見，除完成治療外，感染後的照護更是關鍵。 身為兒童腎臟科醫師，我將根據最新的醫學研究，為家長整理出三大照護核心：「揪出隱形警訊」、「破解復發迷思」，以及「改變生活習慣」，幫助孩子最大幅度減少泌尿道感染復發。 核心一：寶寶不會說！看懂「非典型」的復發警訊 對家長而言，最困難的挑戰是「即時發現」復發。因為不同年齡的孩子，症狀天差地遠。特別是嬰幼兒，他們的症狀極為「不典型」，這也是醫學上強調的「家長認知落差」。請您務必牢記以下警訊： 給兩歲以下嬰幼兒的家長 復發的泌尿道感染很少會以「解尿哭鬧」來表現，反而更常是以下這些看似無關的症狀： ．不明原因的發燒。 ．其他非特異性症狀，特別是合併發燒，如：尿布味道變得腥臭或尿液混濁、躁動不安與哭鬧、食欲不振與餵食困難與活動力下降。 給兩歲以上（或已如廁訓練）孩童的家長 當孩子會表達後，症狀會變得比較「典型」且容易定位： ．解尿症狀：抱怨小便時會痛、有灼熱感、跑廁健康醫療網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
親子共讀好處多！透過一本繪本，開啟孩子語言與情感的大門
作者 / 張中維藥師在數位媒體充斥的時代，陪孩子一起看書或講故事，可能比以往更顯珍貴。親子共讀不只是「唸書給孩子聽」，更是一種互動式的學習與情感交流。越來越多科學研究證實，從嬰兒時期開始進行親子共讀，能有效促進語言能力、提升專注力，並且強化親子關係。這不僅是語言學習的關鍵基礎，也會長遠影響孩子的學習力與人際互動。語言發展從出生就開始：早期刺激影響終身能力嬰兒的語言發展，其實從出生開始就啟動。嬰兒藉由聽聲辨位、觀察嘴形、模仿語音、學習語意，進而建立語言理解與表達的能力。這整個過程，需仰賴大量的語音刺激與即時互動。在語言學習的黃金期（0至6歲）中，大腦會透過重複的語音輸入與社會互動，不斷強化神經連結，最終讓孩子能將聲音與意義結合，進而學會表達、提問與溝通。而這些神經發展的基礎，都需要「人在場」的互動才能建構，因此共讀比單純讓孩子聽CD或看螢幕更有效。親子共讀的真正價值，不只是在讀書親子共讀的核心，不在於「讀」的動作，而是「共」這個字。真正有益發展的共讀，重點在於家長與孩子之間的眼神、語調、表情與反應。例如，當家長一邊唸繪本、一邊指出圖片中的角色或動作，孩子會觀察家長的嘴型與語氣，並嘗試模仿KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 98
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 7
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 60
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 19
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 22 小時前 ・ 123
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 14
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2