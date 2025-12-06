陳妍希《狙擊蝴蝶》戀小19歲弟弟！「6集就親了18次」上演禁忌之吻

周柯宇（左）、陳妍希上演「姐弟戀」曖昧拉扯。（翻攝狙擊蝴蝶微博）

陳妍希恢單新作《狙擊蝴蝶》，劇中和相差19歲的周柯宇上演「姐弟戀」，正面對決前夫陳曉《大生意人》，雖然初期收視慘輸，不過戲要看好看滿，才能最後定論。而她和小奶狗的曖昧拉扯，以及禁忌吻戲，在網路引起討論度，開播6集就親了18次，目前花絮流出更是討論度爆表。

陳妍希劇中跟老公離婚，境遇宛如真實人生。（翻攝狙擊蝴蝶微博）

該劇改編作家七寶酥所寫的同名小說，被封為「姐弟戀神作」，改編電視劇備受關注，女主角岑矜被老公變心離婚，收到父親資助的小孩「李霧」電話，決心繼續幫助他，因此帶他走出山村、並且展開同居生活。陳妍希拍攝時，正逢跟陳曉爆出婚變傳聞，境遇宛如真實人生，官宣離婚後全心拚事業，新戲又和前夫打對台，話題性十足。

廣告 廣告

《狙擊蝴蝶》預告曝光5種禁忌之吻。（翻攝WeTV台灣 Youtube）

她和周柯宇年齡相差19歲卻毫無違和感，劇中是「長腿姐姐」，面對弟弟的猛烈求愛招架不住，預告曝光5場禁忌之吻，包括壁咚吻、沙發吻、公園吻、衣櫃吻、廚房吻，女主角最後OS：「我真的已經很久沒這麼快樂。」充滿戲劇張力。劇情今昔交織，一邊在現代職場重逢，曾經的小弟弟成為霸總，一邊是過往的回憶，互動讓觀眾姨母笑，更期待後續劇情。

更多中時新聞網報導

陳漢典、LuLu見習《喜事》變客串

i-dle截胡TWICE 搶先3／7攻大巨蛋

保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增