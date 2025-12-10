陳妍希《狙擊蝴蝶》逆襲勝過陳曉！感動粉：離婚後天終於亮了

陳曉與陳妍希的新戲劇，剛好都在近期上映對決。（圖／翻攝微博）

女星陳妍希在今年2月宣布和陳曉離婚，結果生活事業一飛衝天，主演的新戲劇《狙擊蝴蝶》自4日開播後直接衝上各大串流平台排行榜，在劇中和小19歲的新生代男星周柯宇的禁忌戀，更成為網友話題，與前夫陳曉廣受好評的新劇《大生意人》強強對決，被形容是「頂峰相見」。

今（10日）有關「陳曉陳妍希 頂峰相見」的關鍵字衝上大陸微博熱門搜尋排行榜。原來陳妍希和陳曉各自主演的新戲劇，竟然不約而同在近期開播。特別是陳妍希在新劇《狙擊蝴蝶》中，和小19歲的周柯宇吻戲，炸出破億播放次數和話題，持續在微博熱搜中霸榜。至於陳曉的《大生意人》雖然比較早上映，但收視、熱度卻悄悄被《狙擊蝴蝶》追過。

廣告 廣告

兩大頂流之作，再加上陳妍希和陳曉的關係，自然成為網友們的熱門話題。不少人認為「過去的都已經過去，各自安好挺好」、「真有點小尷尬呢」、「不尷尬嗎？ 都離婚了還天天一起上熱搜！」

陳妍希和周柯宇的新劇《狙擊蝴蝶》持續在熱搜中霸榜。（圖／翻攝微博）

但也有雙方粉絲掀起口水戰，「陳妍希的天終於亮了，被男方粉絲追著罵了那麼多年，換誰誰不心疼。誰和他頂峰相見，只知道《狙擊蝴蝶》很好看，大家都來看好嗎？」、「陳曉還是太扛劇了，就算離婚了，前妻的劇都得扒拉陳曉來扛」、「不如叫《狙擊陳曉》好了」。

事實上，陳妍希和周柯宇雖然在《狙擊蝴蝶》中飾演相差11歲的姊弟禁忌戀，但在現實生活中卻相差19歲。談到在劇中的吻戲數量，周柯宇害羞地在直播中笑回：「沒數過，感覺老多了！」也有陸媒指出，原本開播前還被罵是「母子感違和」，結果播出後口碑反轉，形容陳妍希的凍齡狀態和演技消除了年齡差。

更多中時新聞網報導

申請入學 台大、陽明交大、成大醫科二階撞期

李燕復出接戲 成影后師妹

大雪養生 早睡晚起、進補宜適量