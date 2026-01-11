陳妍希《狙擊蝴蝶》6個同款職場手袋推薦：從Celine到Roger Vivier…這樣挑最減齡

陳妍希攜手周柯宇主演的戲劇《狙擊蝴蝶》，以反差感的姐弟戀收獲高人氣，而兩人在戲外也是足足差了19歲！陳妍希如今已邁入40+行列，在劇中飾演一名策展人「岑矜」，她展現了作為堅強職業女性的成熟與從容，保持良好的體態與肌膚狀態則讓她悄悄散發少女感，並透過簡約俐落、溫柔且活潑的造型，巧妙拿捏住高智感與減齡感間的平衡，在手袋配件上則選擇了不少經典大氣的款式，特別適合職場女性參考！

陳妍希《狙擊蝴蝶》職場手袋推薦

Celine凱旋包

Celine經典的TRIOMPHE凱旋門系列包款，是品牌最具象徵性的設計之一，從誕生至今早已推出過數不清的顏色款式，而陳妍希在劇中使用的正是這款紡織與皮革滾邊的款式，能隨時轉換輕鬆與正式的場域。

愛馬仕Hermès康康包

陳妍希以俏麗典雅的黑白套裝搭配Hermès經典Constance Bag康康包，奶油白清爽配色簡約而優雅，不張揚、不搶眼，卻足以彰顯她的職場地位。

Miu Miu Wander

Miu Miu的半月包Wander系列已是品牌蟬聯多年的熱銷款，經典Matelassé 納帕軟皮革令無數少女愛不釋手，當然，連熟女也抵擋不了它的魅力，陳妍希在劇中便不只一次拎上Wander系列手袋，亮眼的鮮紅色和百搭米白色都曾出鏡。

Valextra Iside

低調奢華的義大利品牌Valextra，一直以來也是代表性的貴婦手袋品牌之一，富有幾何建築感的設計，能使人自帶高級氣場，彰顯不凡的品味和地位。

Roger Vivier Viv’ Choc

陳妍希在劇中雖然造型以簡約路線為主，但是在色彩選擇上卻毫不侷限，更是經常運用粉嫩的色調來達到減齡效果，像是粉色、紫色、淡綠色……都與她的冷白膚色特別相襯，手袋也不例外，當中這款丁香紫色的Roger Vivier Viv’ Choc擁有枕頭般的柔軟外型，能削弱剛硬的女強人氣場，營造出法式慵懶氣質。

Loewe Puzzle

仔細看會發現，《狙擊蝴蝶》中的陳妍希，在造型與配件挑選上並不執著於最新款式，而是注重經典的重複搭配性，也正是上班穿搭的精神，所以即使是一般人也能輕鬆仿效，其中經典的職場手袋選擇還包括了這款Loewe Puzzle手袋，低飽和的藍紫色調則成為提升少女感的小細節。

