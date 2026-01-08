陳妍希「簡體字賀新年」竟翻車？遭中國網友「抓錯」！

娛樂中心／江姿儀報導



42歲台灣女星陳妍希出演《那些年，我們一起追的女孩》「沈佳宜」一角走紅，後來與中國演員陳曉合作拍戲擦出愛的火花，兩人於2016年結婚、生下一子。然而近年婚變傳聞不斷，2人於2025年初官宣離婚，結束8年婚姻。陳妍希目前持續在中國發展，忙於演藝事業，才剛推出新劇。她也時常更新社群，曬出不同風格美照，吸引粉絲關注，昨（7日）她曝光新年賀圖，引發熱議。





陳妍希昨（7日）曝光新年賀圖，她以一襲旗袍式紅白禮服入鏡，凍齡臉蛋宛如少女。（圖／翻攝陳妍希微博）

陳妍希與中國前夫陳曉離婚後，積極拚事業，持續把工作重心放在中國。雖然她工作忙碌，但仍不時在微博分享美照，昨（7日）她換上中國風禮服出鏡，腳踩銀色超高高跟鞋，化身溫婉古典美人，以簡體字賀新年「祝大家新春快樂策馬新生～」。只見她一襲旗袍式禮服立在屏風前，上半身白底抹胸宛如雪地，上頭精緻紅梅刺繡點綴，展現迷人鎖骨、肩頸線條；下半身拼接深紅絲絨長裙，抓皺剪裁讓窈窕曲線現形，高開衩設計小露白皙美腿。她將一頭秀髮盤起，搭配精緻妝容、珍珠耳環和戒指，臉上沒有一絲皺紋，膚況極佳，臉蛋還如少女般飽滿圓潤，讓粉絲夢回「國民初戀」時期。

陳妍希換上中國風禮服，化身溫婉古典美人，以簡體字賀新年「祝大家新春快樂策馬新生～」。（圖／翻攝陳妍希微博）

美照曝光，不到一天，吸引3萬多人朝聖，網友盛讚「美暈了」、「根本沒變」、「還是當年的沈佳宜」、「凍齡女神」、「氣質爆棚」。不過眼尖網友驚見貼文錯字，陳妍希誤將臘月寒梅的「臘」寫成蠟燭的「蠟」，留言提醒「臘梅寫錯了姐姐！」。此外，也有網友建議「姐姐換攝影師！這是人能拍出來的嗎？」、「妝容怪怪！」、「姐姐，這攝影師換了吧！」。

眼尖網友驚見貼文錯字，陳妍希誤將臘月寒梅的「臘」寫成蠟燭的「蠟」，留言提醒「臘梅寫錯了姐姐！」。（圖／翻攝陳妍希微博、陳妍希IG）

















