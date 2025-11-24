陳妍希、陳曉新劇檔期對打！姐弟戀對古裝商戰粉絲吵翻

陳妍希、陳曉離婚後，各自新劇撞檔。（圖／中時資料照片）

曾以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月正式對外宣布離婚，結束長達八年的婚姻。恢復單身後，兩人皆積極投入新作品，恰巧最新戲劇播出時段部分重疊，被不少網友形容「前夫妻檔隔空對打」，話題度瞬間攀升。陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日率先上線，而陳妍希主演的《狙擊蝴蝶》也緊接著定檔12月4日，兩部作品時間相近，再度引發討論。

陳曉在《大生意人》中挑戰古裝正劇，飾演一名於晚清年間遭陷害流放的讀書人，故事主軸圍繞他如何憑藉智慧與縝密布局，在商道之中合縱連橫、建立屬於自己的商業版圖，甚至與眾商幫聯手對抗洋商勢力，被視為年底備受期待的大戲之一。過去陳曉在《夢華錄》、《人生之路》皆有亮眼表現，使得《大生意人》未播先有不小呼聲。

廣告 廣告

相較之下，陳妍希這次在《狙擊蝴蝶》中回到現代劇場景，是她離婚後首度擔綱女主角。該劇改編自高人氣小說，本就擁有眾多年輕書迷支持；而她在劇中將與年紀小19歲的男星周柯宇展開姐弟戀，從路透到預告皆讓不少觀眾直呼「沒什麼年齡差」。此前她雖然陸續參演《親愛的仇敵》、《藏海傳》，但多屬非主線角色，因此這次主演作品也讓粉絲格外期待。

兩部戲劇風格迥異，一為古裝群像、商戰大格局，一為現代愛情、姐弟戀設定，然而前夫妻同檔期回歸螢光幕，自然掀起網路兩派討論。部分網友認為題材完全不同，「沒必要硬比」，但也有不少人直言陳妍希、陳曉依舊是「話題體質」，兩劇同時播出本身就具可看性。留言區也吵得熱鬧：「路人都知道看陳曉的劇」、「題材不一樣，談不上對打」、「《狙擊蝴蝶》這次宣發很會，話題贏一半」、「不是同一個市場」、「想看陳妍希新劇，等好久了」，前夫妻各自以作品回歸，勢必將持續成為話題焦點。

更多中時新聞網報導

Energy停工照送暖 合體挺公益

金宇彬申敏兒修成正果 網一片叫好

歲末萬歲 國旅住宿買一送一