陳妍希、陳曉離婚10個月 「業內人士曝主因」上熱搜

陳妍希、陳曉今年2月宣布離婚，9年婚姻畫下句點，陳妍希近來積極忙拍戲、上綜藝節目，一邊工作一邊帶兒子。今(18日)稍早，「業內曝陳曉陳妍希離婚主因」突然上了微博熱搜，原來是有八卦娛樂節目談兩人之所以不合，傳聞跟其中一方個性差、另一方還想當公主有關。

八卦節目《彭友局》邀了許多狗仔和媒體圈人士聊圈內緋聞和聽到的耳語傳聞，今上午上傳新的一集中，被問到「兩個陳」為何離婚，其中一位來賓說傳聞這對夫妻中的某一人脾氣出了名的差，她有位經紀人朋友曾和他合作，有次這段離婚夫妻的其中一人在車上發脾氣，還當眾離開，手機也不拿，讓工作人員都很錯愕。

另一位來賓說，性格不合可能是主要的原因，他也覺得這對離婚夫妻有人想當小公主，但婚後太辛苦，他也聽說其實這對離婚夫妻有人想要挽回，感覺很為難，多次希望對方可以跟他溝通，但沒想到對方就是鐵了心要離婚，還使出冷戰，最後只好簽字。

聞此，其他人感慨愛情剛開始的時候都是很美好的，無論對方性格有多差都會視而不見，之後才知道雙方真實性格。網友回應：「結婚之後突然一下就變得脾氣倔了，離婚了還沒掰扯完，好聚好散體面點不行嗎」、「那個誰本來就長了一張冷暴力的臉...」、「不相信，不過是看最近陳妍希的劇播的好就出來蹭熱度的所謂圈內人」、「要流量也要有底線吧」。

