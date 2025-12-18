陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光

陳妍希、陳曉9年婚姻結束。（圖／翻攝自微博）





陳妍希與中國大陸演員陳曉2025年2月18宣佈離婚，結束9年姊弟戀情並共同撫養孩子；今（18）日這對怨偶再以業內曝陳曉陳妍希離婚主因」登上微博熱搜，因為有陸綜找來媒體人大聊他們私事，爆出其中一人脾氣差愛耍大牌、婚後抱怨連連等事件，但皆為揣測未經證實。

中國大陸八卦節目《彭友局》找來狗仔、名嘴大談演藝圈故事，談到陳妍希與陳曉離婚原因，有人說其中一人以脾氣差出名，曾有經紀人好友與對方合作時，他在車上發脾氣後丟下手機直接離開，令眾人感到錯愕不已。

有來賓說性格不合是離婚主因，但暗指陳妍希就想當小公主，結婚後感到太辛苦想要離婚；也傳聞道其中一人曾想要挽救婚姻，多次希望與對方溝通，但對方決心要離婚、冷戰處理，最終才不得已結束這段9年婚姻。



