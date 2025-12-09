陳妍希Netflix《狙擊蝴蝶》導演來自台灣！《想見你》黃天仁4部陸劇代表作必看

《狙擊蝴蝶》由陳妍希、周柯宇主演。圖／WeTV Taiwan FB

【文／曾心奕】陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》開播以來，不論是細膩的情感表現，還是畫面呈現，都持續累積好口碑。事實上，該劇由台灣導演黃天仁執導，他的台劇代表作包含了《花是愛》、《想見你》等，經驗相當豐富，本文則整理出他近三年執導的必看陸劇。

🍿《狙擊蝴蝶》線上看推薦：

開播時間：2025年12月4日

主演卡司：陳妍希、周柯宇

播出平台：Netflix、WeTV

集數：30集



黃天仁執導的陸劇1：《狙擊蝴蝶》

《狙擊蝴蝶》上演高甜姊弟戀。圖／WeTV Taiwan FB

《狙擊蝴蝶》由黃天仁、俞波執導，講述都市女子岑矜（陳妍希 飾）在陷入人生低谷時，接到山村少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話，因此帶他走出大山迎接新生活。兩人在朝夕相處中彼此陪伴，李霧逐漸萌生情愫，而岑矜也在他的陪伴下走出陰霾，最終兩人互相打開心扉，展開一段細膩溫暖的成長與情感故事。

黃天仁執導的陸劇2：《親愛的仇敵》

《親愛的仇敵》由高葉、陳妍希、袁弘主演。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《親愛的仇敵》線上看推薦：

主演卡司：高葉、陳妍希、袁弘

播出平台：Hami Video、WeTV、中華電信 MOD

集數：24集

《親愛的仇敵》由黃天仁執導，講述曾為好友的羅曼（高葉 飾）與陳凱西（陳妍希 飾）在畢業數年後重逢，曾旗鼓相當的兩人，如今境遇大不同。羅曼在事業上小有成就，卻想透過婚姻實現人生躍升；而豪門闊太陳凱西深陷婚姻泥潭，努力挽回愛情與家庭。當兩人暗自比較，年輕貌美的鐘傾城（萬鵬 飾）成為她們之間的關鍵人物。

黃天仁執導的陸劇3：《在暴雪時分》

🍿《在暴雪時分》線上看推薦：

主演卡司：吳磊、趙今麥

播出平台：ELTA影劇、Hami Video、Netflix、WeTV

集數：30集

《在暴雪時分》由黃天仁、俞波執導，講述斯諾克選手林亦揚（吳磊 飾）因比賽爭議被禁賽退役，陷入低谷。在一次暴雪夜，他邂逅九球選手殷果（趙今麥 飾），兩人在互助與陪伴中重新認識彼此，也讓林亦揚重拾對斯諾克的熱愛。他們攜手奮鬥，展開一段事業與情感並進的成長故事。

黃天仁執導的陸劇4：《三分野》

《三分野》甜度破表。圖／WeTV Taiwan FB

🍿《三分野》線上看推薦：

主演卡司：張彬彬、吳倩

播出平台：ELTA影劇、Hami Video、WeTV

集數：32集

《三分野》由黃天仁執導，講述東和集團大小姐向園（吳倩 飾）臨危受命，拯救快倒閉的西安分公司。與此同時，她意外重遇當年苦追不得的校園男神徐燕時（張彬彬 飾），如今的他深陷職場逆境，卻依然堅持自身理想。兩人在危機中成長，同時也碰撞出愛的火花。

以上就是近來黃天仁所執導的4部陸劇，每一部的口碑都很不錯，如果還在等《狙擊蝴蝶》更新，也不妨回頭找找這些劇！