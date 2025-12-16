陳姸霏住沒窗的租屋 東西全大片發霉

黃河、陳姸霏攜手主演的療癒系職人輕喜劇《人生只租不賣》，近日釋出最新預告，揭開兩人從利益衝突到並肩工作的關係轉折。劇中，陳姸霏為了繼承母親留下的豪宅，被迫加入黃河的公司，成為租賃管理師，天天為房東與房客解決大小事，也意外展開一段從互看不順眼到逐漸靠近的情感拉鋸。

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》服務房東和房客。(圖／公視台語台提供)

《人生只租不賣》以「租賃管理」為核心題材，聚焦房子背後的人生狀態。陳姸霏飾演的「幸琪」原本過著躺平生活，卻在母親過世後發現豪宅繼承權一分為二，而另一半正握在黃河飾演的「程軒」手中。為了搶回屬於自己的那一半，她不得不進入「星河房管事務所」工作，兩人從針鋒相對一路吵到產生默契。預告中，幸琪冷冷丟下一句：「我在江湖走跳的時候，你還不知道在哪裡玩耍咧！」下一秒卻越靠越近，曖昧氣氛悄然升溫。

廣告 廣告

陳姸霏在《人生只租不賣》為了獲得另一半房產繼承權，加入星河房管事務所做牛做馬。(圖／公視台語台提供)

兩人為了保障房東與房客的權益，有求必應，從修水電、討租到處理糾紛樣樣來。拍攝前，劇組特別安排包租代管產業的實務人員與演員交流，讓角色更貼近現實。黃河分享，這些從業人員每天面對的是不同人生狀態，「不只是管房子，還要顧情緒、顧關係，在理性和理解之間取得平衡，這點對角色很重要。」

談到自身租屋經驗，黃河直言最崩潰的時刻，就是東西壞了卻找不到人處理，「水管漏水、燈不亮，訊息傳出去就像丟進黑洞。」拍完戲後，他更能體會即時回應對房客而言是一種安全感。陳姸霏則回憶曾住過沒有窗戶的房子，通風不良又潮濕，導致物品大面積發霉，讓她從此看房特別在意採光與通風條件，也笑說接觸租賃管理後，最想學會「一眼看穿房子問題」的本事。

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》詮釋租賃管理師，為解決各種大小事苦惱。(圖／公視台語台提供)

劇中飾演水電工「姍姍」的王真琳，有長達十年的租屋經驗，遇過形形色色的房東。她提到曾碰過半夜喝醉、在門口貼恐嚇紙條的房東，也遇過在疫情期間主動關心、甚至想燉雞湯的溫暖對象。她相信，不論是否有租屋經驗，都能在《人生只租不賣》中，看見熟悉又真實的生活片段。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音