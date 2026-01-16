陳姸霏大半年沒拍戲 羞求媽媽金援

陳姸霏去年有一段空白期，獨處更了解自己。（范揚光攝）

陳姸霏在公視台語台《人生只租不賣》是流浪租客，現實生活中也是如此，自己帶著2隻貓和朋友在台北合租，演員收入不穩定，去年大半年沒拍戲，存款逐漸見底，思考許久才向媽媽求金援，她坦言，開口前有點掙扎，自責25歲了還跟家裡拿錢，心裡不好意思，反倒被友人安慰釋懷：「要慶幸還有後援可以用。」

該劇是以「租賃管理」為題材的台語劇集，陳姸霏劇中不斷和黃河作對，關係像是「湯姆貓與傑利鼠」，自認角色「恰查某」，互相鬥嘴成為看點之一。聊到租房經驗，她有養寵物，一打開租屋網能入住的房子少掉一大半，她也有3大條件堅持，包括廚房獨立、採光通風、廁所乾濕分離，加上自己體質敏感，曾遇過看房時，一出電梯就覺得不舒服想吐，看了一圈馬上逃離的經驗，深刻體會好房難租。

在租屋的現實中，她也慢慢看見自己的人生狀態。出道開始，以電影《無聲》奪下最佳新演員，5年來不斷耕耘奔跑，去年突然有一段空白期，多了許多時間跟自己相處，她發現，不安全感源於自己給的壓力，而不是外界，「真正要解決的，其實是我自己。」於是她開始培養固定的興趣，讓生活有依附的重心，以及調整情緒表達方式，讓自己更為穩定。

陳姸霏感情上也迎來新的一段關係，剛和大她5歲的圈外人交往，保護隱私不透露太多男方訊息，笑說怕見光死，「希望大家能明白，藝人也是人，想要一點空間。」語氣輕鬆，卻很篤定。