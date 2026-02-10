陳姸霏大膽了！頂撞「爸爸」鄭伊健狠酸：繼續當廢物

鄭伊健（右）一碰到陳姸霏就變得完全無法溝通。（Netflix提供）

鄭伊健在影集《百萬人推理》揭露自己飾演的警探陳家任不為人知的家庭面向，直言角色脾氣不太好，卻一直試著改變，和女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）長期處於冷戰狀態，「完全溝通不到」。陳家任是一個「迷上自己工作的人」，查案對他來說不只是責任，更是興趣。然而在太太離開後，他才驚覺自己其實一無所有，與女兒的關係也因此跌到冰點。

在影集中女兒經常往外跑，當陳家任質問她去向時，女兒不耐煩地回應：「我要去演出，我已經跟你講過。」陳家任憤怒反問：「真的忘記了？今天是什麼日子你知不知道啊？」沒想到女兒冷冷回擊：「媽媽生日又怎麼樣？你還不是繼續當個廢物！」一句話瞬間引爆父女衝突，讓陳家任怒吼：「你說什麼？你今天哪裡都不能去！」

李霈瑜（左）與心中偶像鄭伊健共同辦案。（Netflix提供）

陳姸霏形容陳宥潔是一個個性鮮明、防備心很重的女孩，只能透過熱愛的唱歌與表演，慢慢讓自己遠離那些不愉快的情緒，「她可愛的時候是真的滿可愛的，但欠打的時候也是滿欠打的。」鄭伊健也坦言，陳家任雖然努力改變脾氣，但一碰到女兒，就變得完全無法溝通。

劇中百萬網紅柚子（婁峻碩 飾）甚至只從陳家任與女兒的社群互動，就一眼看出父女關係不佳，直白吐槽：「不過你也很扯，你是不是跟你女兒不熟？」隨即自信表示：「來，我幫你！我是網紅，我隨便一則貼文都幾萬個讚。」鄭伊健也分享，陳家任正是在遇到柚子這個年輕世代後，才意識到社群網路其實能成為解決問題的工具，這樣的世代碰撞也是角色關係中相當有趣的一環。

《百萬人推理》警探與科技偵查隊一同追緝最終犯人。（Netflix提供）

婁峻碩則笑說柚子其實是一個滿「盧小」的人，「雖然他很屁，但心中還是有一個正義感，只要談論到他的領域相關的事情，他都會帥起來，去破案、去幫忙做很多事情。」劇中柚子和李欣屏說：「你想當警察跟我想要當網紅一樣，都是有原因的啊！展現出角色的衝勁與熱情。李霈瑜也透露，不論是警局角色或KOL的選角搭配，這次都採取相當新鮮的組合方式。影集2月12日Netflix全球獨家上線。

10日該影集釋出〈百萬人緝兇篇〉花絮，深入解析角色們的個性與心路歷程。因為在網路上有一位自稱「巴巴女巫」的面具女子不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案的發生，引發輿論與恐慌效應，所有人將一同追緝找到最終的犯人。

李霈瑜在影集《百萬人推理》飾演科技犯罪偵查隊隊員李欣屏，她形容這是一個直覺敏銳、熱心積極，但有點過於魯莽的角色。被問到是否有可能是凶手時，她語帶保留地笑說：「不好說。」坦言這部戲的凶手真的很難猜，還調皮補上一句：「我看起來那麼陽光，有可能嗎？不可能吧！」

李霈瑜認為《百萬人推理》除了是一個推理劇之外，也反映出網路的力量以及話語上面的力量，「怎麼樣去看一句話被扭曲的過程或者是人心的揣測。」鄭伊健則有感現今網路發達，有許多要學習，也認同查案用網路的方法可能比較好，不單只是用自己的直覺。

